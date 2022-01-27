روسيا: فكرة الحرب مع أوكرانيا غير مقبولة

جدة - نرمين السيد - قال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، إن حتى فكرة اندلاع حرب بين أوكرانيا وروسيا "غير مقبولة" وذلك فى أحدث تصريح ضمن سلسلة بيانات رسمية تهدف إلى تبديد المخاوف بشأن غزو روسيا لأوكرانيا.





وأضاف أليكسى زايتسيف "لقد قلنا مراراً وتكراراً إن روسيا لا تخطط لغزو أى أحد، ونحن نعتبر أن حتى فكرة الحرب بين شعبينا غير مقبولة تماماً". وحشدت روسيا، التى استولت على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014 ودعمت تمرداً فى شرق أوكرانيا، قواتها بالقرب من حدوها مع أوكرانيا وفى روسيا البيضاء المجاورة.

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