عاجل.. الدفاع الأمريكية: تسيير طلعات جوية لرصد تحركات ميليشيا الحوثى

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤول فى وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكى بدأ بتسيير طلعات جوية لرصد تحركات ميليشيا "الحوثى" وخططها الهادفة لإطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة.





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