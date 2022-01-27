خصومات أبليكيشن ماكدونالدز الجديدة وأحدث العروض اليومية من ماك

الآن من ماكدونالدز ، مع المزيد من العروض والخصومات المتجددة. أصبحت تتواجد العروض اليومية الخاصة بأبليكيشن ماكدونالدز الجديد، في كافة الفروع الخاصة بماك على مستوي الوطن العربي بأكمله.مع حلول العام 2022 قدم لنا ماك الآن بكافة الفروع قهوة ماك الجديدة والغنية، وهي ماك كافيه وكابتشينو وماك لاتيه ، وماك اسبريسو.فأصبح الحصول على القهوة الصباحية أمر في غاية السهولة من ماك. ومع عروض الصباح من ماك عند طلب قهوة ماك لارج تحصل على واحدة من نفس الحجم ونفس النوع. بعد تحقيق إفطار ماك والقهوة الصباحية نجاح كبير لرواد ومحبي ماك بكافة فروعه في الوطن العربي بأكمله.واليوم مع أبليكيشن ماك أصبح الحصول على العروض اليومية وطلبها أمر في غاية السهولة.

مميزات أبليكيشن ماكدونالدز الجديد 2022

يمكنك من خلال تطبيق ماكدونالدز الحصول على العديد من المميزات الجديدة . والتي ستجعل الحصول على ماك في كافة الأوقات أمر في غاية السهوله ومن خلال التطبيق الجديد من ماك يمكنك.

الحصول على العروض اليومية الخاصة بأقرب فرع لك الحصول على المكافآت الحصرية المتواجدة من خلال الأبليكيشن فقط طلب ماك دليفري بسهولة كبيرة تتواجد ألعاب ومسابقات على التطبيق للفوز بجوائز مختلفة الحصول على كافة المعلومات الغذائية عن كافة الوجبات من ماك معرفة كافة الفروع القريبة منك وعناوين الفروع المختلفة لماك

كيفية تحميل تطبيق ماك الجديد

من خلال خطوات بسيطة يمكنك الحصول على الفور على أبليكيشن ماك الجديد والطلب بمنتهى السهولة .من خلال ماك دليفري، أو استخدام الأبليكيشن في الفرع والحصول على النقاط والخصومات من ماك. ولتحميل التطبيق الجديد من ماك كل ما عليك فعله هو.

الدخول على App store أو على Google play store

تحميل أبليكيشن McDonalds

سجل بياناتك

أختر العرض أو المكافئة التي تريدها

أثناء طلبك داخل الفرع قوم بالضغط على ” استرداد” وأنت متواجد أمام الـscanner

قم بعمل ساكن للعرض أو المكافئة بالفرع أو من خلال أجهزة الطلب الذاتي وخدمة الطلب بالسيارات.

ألعاب هابي ميل الجديدة 2022 من ماك

الآن وبكافة فروع ماك أصبحت تتواجد ألعاب شخصيات فيلم الأنيميشن المفضل sing 2 . للأطفال بكافة الشخصيات وتتواجد الآن ثمان شخصيات كرتونية من الفيلم على رئسهم السيد موون المفضل لدى الأطفال.