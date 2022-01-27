نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات نصف الثمن وهدايا مجانية بقيمة 1000 ريال عروض اكسترا العودة إلى المدارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات نصف الثمن وهدايا مجانية بقيمة 1000 ريال عروض اكسترا العودة إلى المدارس، نبدأ تقرير اليوم بالعروض على الأجهزة اللوحية حيث يتوفر لينوفو آيدياباد 1 سيليرون آن 4020 حجم 14 بوصة سعة 4 جيجا و128 جيجا باللون الرمادي، بسعر 1299 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 13.5% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 63 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى العودة إلى المدارس.

عروض اكسترا العودة إلى المدارس

يتوفر آبل ماك بوك آير 2020 حجم 13 بوصة سعة 8 جيجا و 256 جيجا بصمة باللون الرمادي، ضمن عروض العودة إلى المدارس بسعر 4399 ريال بدلاً من 4899 ريال خصم 10.2% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 211 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة اللوحية لينوفو آيديا باد فليكس 5 المتحول كور اي 7 حجم 14 بوصة سعة 512 جيجا رام و 16 جيجا باللون الرمادي، بسعر 3999 ريال بدلاً من 4599 ريال خصم 13% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 192 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال.

عروض اكسترا على الأجهزة اللوحية

يتوفر هواوي ميت بوك دي 14 كور اي 5 سعة 8 جيجا 512 جيجا حجم 14 بوصة باللون الرمادي، ضمن عروض العودة إلى المدارس بسعر 2799 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 15% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 134 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة اللوحية و أجهزة اللاب توب آيسر أسبير 3 ايه 315-34 انتل سيليرون حجم 15.6 بوصة سعة 128 جيجا 4 جيجا باللون الأسود، بسعر 1249 ريال بدلاً من 1399 ريال خصم 11% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 60 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال.

خصومات نصف الثمن وهدايا مجانية

يتوفر شارب تليفزيون 50 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر عروض العودة إلى المدارس 2299 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 34.3%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 110 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الشاشات و خصومات نصف الثمن توشيبا تليفزيون 50 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 2099 بدلاً من 3499 ريال خصم 40%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 101 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال.

عروض اكسترا الكبرى على الشاشات

يتوفر سامسونج تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 7199 ريال بدلاً من 10999 ريال خصم 34.5%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 344 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 999 ريال، يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس ال جي تليفزيون 55 بوصة باللون الأسود بسعر 2949 ريال بدلاً من 5899 ريال خصم 50%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 141 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 179 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى على الشاشات.