أخبار اليمن : طيران العدوان يستهدف 5 محافظات بـ45 غارة

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طيران العدوان يستهدف 5 محافظات بـ45 غارة

عاود طيران العدوان السعودي اليوم شن 45 غارة على مأرب والجوف وشبوة وتعز وصعدة. طيران العدوان يستهدف 5 محافظات بـ45 غارةعاود طيران العدوان السعودي اليوم شن 45 غارة على مأرب والجوف وشبوة وتعز وصعدة. وأفاد مصدر أمني بأن طيران العدوان استهدف بـ14 غارة مديرية الجوبة، و10 غارات مديربة حريب و9 غارات مديرية الوادي وغارتين مديرية العبدية في مأرب، و3 غارات على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بالجوف. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 4 غارات على مديرية بيحان في شبوة، وغارة على مديرية مقبنة بتعز، وغارة على مديرية الظاهر، وغارة على منطقة الصوح في كتاف بصعدة.

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