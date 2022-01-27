نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يدعو أطراف الشرق لتغليب المصلحة العامة

جدة - نرمين السيد - وأدت لجان المجلس الأعلى للإدارات الأهلية بشرق السودان، والمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، ولجنة الوساطة والمسهلين، اليوم الخميس، القسم أمام الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى رئيس اللجنة العليا لإيجاد الحلول الناجحة للوضع فى شرق السودان، ايذانا بمباشرة مهامها واختصاصاتها.

وشدد دقلو -خلال مخاطبته اللجان عقب مراسم أداء القسم- على ضرورة توحيد الكلمة من خلال حوار مباشر بين كافة المكونات للوصول الى رؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة فى شرق السودان.

وتعهد بتسهيل مهام اللجان وتذليل العقبات والتحديات التى تواجهها، لافتا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد خطوات جادة وعملية تصب فى مصلحة أهل الشرق.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السودانى، الوقوف موقف الحياد تجاه كل الأطراف ومساندته للحق، مشيرا إلى الروابط والعلاقات التى تجمع أبناء شرق السودان وضرورة المحافظة عليها بعيدا عن أى مؤثرات.

وقال إن أى خلاف لا يمكن معالجته إلا عبر الحوار بين الأطراف، محذرا من "مثيرى الفتن والتحريض" لإشعال الخلافات، لافتا إلى أن مشكلة الشرق خاصة، والسودان عامة لن تحل إلا عبر الحوار.