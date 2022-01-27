الجزائر: تمديد تعليق الدراسة للتعليم ما قبل الجامعى لمدة 7 أيام

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الحكومة الجزائرية -فى بيان اليوم الخميس- أنه تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، وعقب مشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، قرر رئيس الحكومة اتخاذ تدابير وقائية فى إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أى خطر.

وأضاف البيان أنه تقرر تمديد إجراء تعليق الدراسة على مستوى التعليم المدرسى لمدة 7 أيام، اعتبارًا من يوم الأحد 30 يناير الجارى، وحتى يوم السبت 5 فبراير المقبل.

ودعت الحكومة الجزائرية -فى بيانها- مواطنيها إلى ضرورة الإقبال على التلقيح، لاسيما ممن يعملون فى قطاعات التربية والتعليم والتدريب المهنى.