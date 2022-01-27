استقالة قائد الحرس الوطنى الأوكرانى على خلفية حادث إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - وصرح بالان الذى تولى قيادة الحرس الوطنى عام 2019 بأنه أبلغ الرئيس فلاديمير زيلينسكى ووزير الداخلية دينيس موناستيرسكى رسميا صباح اليوم بقراره ترك منصبه.

وأشار بالان إلى أنه قرر الاستقالة "نظرا لأن قياديا ينبغى أن يتحمل المسؤولية عن أى حادث".

وتأتى هذه الاستقالة على خلفية الحادث الذى قتل فيه عنصر فى الحرس الوطنى الأوكرانى من مواليد عام 2001 أربعة من رفاقه وموظفة مدنية تابعة للحرس وأصاب خمسة آخرين، فتح النار عليهم من بندقيته.

وفر منفذ العملية من موقع الحادث، لكن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض عليه لاحقا ويجرى استجوابه.