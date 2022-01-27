البرلمان الإيطالي يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية في ثالث جولة اقتراع

فشل البرلمان الإيطالي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ختام ثالث جولة اقتراع، لتستمر بذلك حالة الغموض التي تكتنف مستقبل رئيس الوزراء ماريو دراجي وحكومته.

وصوّت ما لا يقلّ عن 412 ناخبًا من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وممثلين عن المناطق بورقة بيضاء، ما يعكس غياب توافق على مرشّح بين الأحزاب الرئيسية في إيطاليا.

وتصدّر التصويت الرئيس المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا (80 عامًا) الذي يتمتّع بشعبية واسعة والذي رفض العودة لولاية ثانية، مع 125 صوتًا.

وستحصل جولة رابعة من التصويت الخميس، مع تغيير ملحوظ، إذ ستكون الأغلبية المطلقة كافية لانتخاب رئيس بعدما كانت أغلبية الثلثين لازمة للفوز في الجولات الثلاث الأولى.

ولرئيس الجمهورية في ايطاليا دور فخري غير أن تأثير انتخابات الرئيس سيكون مهمًا هذا العام: فإذا انتُخب ماريو دراجي رئيسًا للبلاد، سيبقى مركز رئاسة الحكومة شاغرًا فيما مجلس الوزراء الحالي قائم على تحالف هشّ.