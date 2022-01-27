“مبروك للناجحين”..لينك الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالكويت 2022 عبر app.moe.edu.kw/result

لينك الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالكويت 2022،أكثر ما يقلق طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم من المواطنين والمقيمين داخل دولة الكويت، ونظرًا لتقدير وزارة التربية والتعليم قلق أولياء الأمور والطلبة بشأن نتيجة الثانوية العامة الكويتية أصدرت بيانًا نشرته على صفحتها الرسمية على موقع تويتر لطمأنة الأهالي والطلبة بتهنئتهم على انتهاء الترم الأول من العام الدراسي بانتهاء الامتحانات وأن النتيجة ظهرت رسميا على موقعها الإلكتروني .

لينك الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالكويت 2022

بعد الإعلان عن تفعيل الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم إذا اتبع النقاط الآتية:

يتوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت

يتخير الصف الثاني عشر من بين لائحة الصفوف الدراسية.

يعبئ المعلومات التي تخص الطالب المطلوب معرفة نتيجته كاسمه والرقم المدني الخاص به ورقم الجلوس وأن تكون هذه البيانات سليمة.

ينقر على نتائج البحث.

رابط نتائج الصف الثاني عشر بالكويت

في نهاية الشهر الحالي نشرت نتائج الثانوية العامة بالكويت على منصة وزارة التربية والتعليم الكويتية وسيتم الإعلان عن أوائل الثانوية العامة خلال مؤتمر صحفي كبير ستعقده الوزارة الثلاثاء 25 يناير وستعتمد النتيجة فيه، يذكر أن تصحيح أوراق امتحانات الطلبة في آخر سنة بالمرحلة الثانوية يوم الاثنين 24-1 وبعد انعقاد المؤتمر الصحفي ستعلن النتيجة،أفصحت الوزارة عن الانتهاء من أداء الطلبة امتحانات الثانوية العامة الاثنين 24-1 وأن الكنترول كان يقوم بتصحيح الأوراق أولا بأول فور انتهاء كل مادة كما أفصحت عن أن تفعيل لينك الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالكويت 2022 سيتم خلال المؤتمر الصحفي ويتم حاليًا رصد الدرجات للطلبة وسيتم الإعلان عن النتيجة باسم الطالب ورقمه المدني، كان رأي الطلبة أن الأسئلة كانت في مستوى الطالب العادي وأنها لم تأتي من خارج بنك المعرفة بالكويت سواء كان في التعليم الديني أو في قسمي الثانوية العامة الأدبي والعلمي،معنى ذلك أن نتائج الثانوية العامة الكويتية 2022 ستعلن بعد انعقاد مؤتمر صحفي كبير على أوسع نطاق سيتم من خلاله الإعلان عن أوائل الطلبة وسيفعل رابط نتائج الثانوية العامة الكويتية خاصة أن الأسئلة تدرب عليها الطلبة لأنها كانت موجودة في بنك المعرفة مما جعلها سهلة ومما سبب السعادة والبهجة في نفوس الطلبة وأولياء أمورهم.