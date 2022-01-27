نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقرار ملكي يوم 22 فبراير إجازة رسمية بالمملكة بمناسبة تأسيس الدولة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدر سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا باعتبار يوم 22 فبراير يوم إجازة رسمية بجميع أنحاء المملكة، وذلك تخليدًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد سمو الملك الراحل محمد بن سعود رحمه الله.

لماذا اعتبر الملك سلمان يوم 22 فبراير إجازة رسمية

مرت المملكة الحديثة بمراحل عدة حتى وصلت للدولة الحديثة التي هي عليه في ظل حكم الملك سلمان.

والملك سلمان هو حفيد الملك الراحل محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية والتي تم تأسيسها عام 1139هـ الموافق لعام 1727م وبالتحديد في يوم 22 فبراير، وعاصمتها الدرعية.

قصة تأسيس الدرعية

إن الدرعية الأولى كانت تقع بالقرب من القطيف، وكانت مسقط رأس مانع بن ربيعة المريدي، وهوالجد الأكبر لسمو الملك الراحل محمد بن سعود، لكنه لرحيل من بلدته الأولى، وأسس الدرعية الحالية بالقرب من الرياض في عام 1446 للميلاد، لتكون مدينة قوية وذات تأثير في أرض الحجاز، وتكون أيضًا شاهدة على بداية الاستقرار السياسي في أرض الحجاز بعد سنوات من تاريخ تأسيسها الأول عام.

تأسيس الدولة السعودية الأولى

ولد الملك محمد بن سعود هو ابن أمير الدرعية سمو الأمير سعود بن محمد بن مقرن، وكان من أحد أحفاد مانع المريدي رحمه الله، وولد محمد بن سعود بالدرعية، ، وتولى إمارتها بعد وفاة والده رحمه الله عام 1133 للميلاد.

وبعد ذلك بدأ رحلة طويلة لتوحيد قبائل الحجاز التي كانت تشهد تشتت وفرقة في ذلك الوقت، وكانت الدرعية هي مقر حكمه وكانت تشهد ازهارًا خلال فترة حكمه ، بينما كانت باقي مناطق شبه الجزيرة العربية تحكمها قبائل صغيرة، وكانت تعاني سياسيًا واقتصاديًا بسبب هذا التشتت.

وفي تلك الفترة لم تكن طرق الحج والتجارة في الحجاز آمنة، كما كانت البدع والخرافات منتشرة بشكل كبير بسبب انتشار الجهل بأمور الدين.

لكن سمو الأمير الراحل محمد بن سعود أقام تحالف مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وعملا معًا على توحيد راية القبائل تحت حكم رشيد واحد عملًا بسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والذي دعا للتوحد ونبذ الفرقة.

كما عمل الملك الراحل محمد بن سعود مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب على تطهير شبه الجزيرة من البدع والخرافات، وقد تكللت جهودهما بالنجاح، وتم تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ وقد استمرت تلك الدولة حتى علم 1233هـ وهوالموافق لعام 1818م.