تونس تنقذ 56 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات إفريقية

جدة - نرمين السيد - تمكنت قوات الحرس الوطنى التابعة لوزارة الداخلية التونسية من إنقاذ 56 مهاجرا غير شرعى يحملون جنسيّات دول إفريقيّة مختلفة كانوا يعتزمون عبور الحدود البحريّة بطريقة غير شرعية.





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