بايدن يجدد تعهده بترشيح امرأة سوداء للمحكمة العليا الأمريكية

وأدلى بادين بتلك التصريحات خلال حدث أعلن خلاله عن تقاعد براير فى البيت الأبيض، حيث قال الرئيس الأمريكى إنه يعتزم اختيار مرشح قبل نهاية فبراير، حسبما أفادت صحيفة ذا هيل الأمريكية.
وقال بايدن: "لم أتخذ أى قرار باستثناء قرار واحد: الشخص الذى سأرشحه سيكون شخصًا يتمتع بمؤهلات غير عادية وخبرة شخصية ونزاهة، وسيكون هذا الشخص أول امرأة سوداء يتم ترشيحها على الإطلاق للمحكمة العليا للولايات المتحدة. لقد طال انتظاره من وجهة نظرى. لقد قطعت هذا الالتزام خلال حملتى الانتخابية للرئاسة، وسأحافظ على هذا الالتزام ".
وأضاف بايدن أنه سيتشاور مع أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين، وكبار العلماء القانونيين ونائبته كاميلا هاريس قبل أن يستقر على مرشح، وأشاد بهاريس باعتبارها "محامية استثنائية" وأشار إلى تجربتها كمدعية عامة فى كاليفورنيا وعضو فى اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ.
وقال بايدن: "سأستمع بعناية إلى كل النصائح التى تلقيتها، وسأدرس السجلات والحالات السابقة بعناية، سألتقى بالمرشحين المحتملين، وأعتزم - فى نيتى - إعلان قرارى قبل نهاية فبراير".
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