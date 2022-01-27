HERE رابط استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات العراقية

رابط استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية تفعيل رابط نتيجة قبول الموازي بالعراق، حيث زادت عملية البحث من قبل جميع الطلاب لمحاولة معرفة النتيجة الخاصة بهم، ويعتبر ظهور النتيجة من اكثر الأمور التي تشغل بال معظم المواطنين في العراق، من خلال هذه المقال سوف نقدم لكم كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق، عليك فقط متابعة هذا المقال إلى النهاية.

رابط استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021

قام جميع الطلاب في مختلف محافظات العراق، بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، لمعرفة نتائج قبول الموازي في العراق، حيث يتوقف الكثير من الأمور على ظهور هذه النتيجة؛ ومن أهم هذه الأمور هي نوع الكلية التي سوف يقومون للتقدم إليها، مع العلم أن يتم قبول 22 ألف طالب وطالبة عن العام الحالي وعن العام الماضي، وبعد تخصيص وزارة التربية والتعليم العراقية عن وجود رابط يستطيع الطلاب استغلال هذا الرابط والدخول من عليه للحصول على نتيجة القبول الموازي، بالإضافة إلى يمكنه التعرف على الحد لكل كلية وكل تخصص من التخصصات التي يريدون الالتحاق بها،

علاوة على ذلك أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على جميع المسؤولين وكافة الوزارات، تقديم جميع الخدمات إلكترونيا، لكي لا يذهب الطلاب إلى المدارس لمعرفة النتيجة، وتعمل على تفعيل جميع الخدمات اون لاين بشكل واسع، وكل هذه التعليمات التي أصدرتها الوزارة للمحافظة من انتشار عدوى فيروس كورونا، على ان نتابع ونستعرض معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج التي بامكانكم الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

سوف نقدم لكم بعض المعدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية، وذلك بعد ما أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية من انتهاء نتائج قبول الموازي، وحصول الطلاب على تمام شهادة ما قبل الجامعي، مع العلم أن تم الإعلان عن معدلات القبول الموازي بشكل علني، لكي يعرف الطالب الكلية التي يستطيع التقدم إليها، ومن أهم هذه المعدلات: