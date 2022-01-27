حساب المواطن صرف الدفعة 51 بعد إعلان نتائج أهلية استحقاق دعم فبراير 2022 بالسعودية

حساب المواطن صرف الدفعة 51 الخاصة بدعم شهر فبراير للعام 2022م ستبدأ وفق التقويم السعودي فجر الخميس الموافق 10 فبراير 2022م الموافق 9 رجب 1443هـ لمستحقيها مكتملي الشروط والأهلية وفق شروط الاستحقاق التي نص عليها برنامج حساب المواطن بالمملكة، والجدير بالذكر أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها للمستفيدين منذ إطلاق البرنامج، تقدر بحوالي 109 مليار ريال سعودي.

حساب المواطن صرف الدفعة 51 شهر فبراير 2022م

وقد تم إعلان نتائج أهلية الدفعة 51 لشهر فبراير صباح أمس الأربعاء الموافق 26 يناير 2022 الموافق 24 جمادى الآخرة 1443هـ، من حساب المواطن بالسعودية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر الحساب الرسمي تويتر، لمكتملي الشروط وأهلية الاستحقاق للدعم وأوضح البرنامج طرق الاستعلام عن الدفعة 51 وشروط الأهلية.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 51 برقم الهوية لشهر فبراير 2022

وللاستعلام عن موعد حساب المواطن وفق آخر مستجدات، برقم الهوية الوطنية، للمستفيدين كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

أولًا القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني حساب المواطن.

كذلك تسجيل البيانات الخاصة بالمستفيد.

كما يجب القيام بتسجيل رقم الهوية، وكلمة السر الخاصة بالمواطن المستفيد.

في النهاية الضغط على خانة الاستعلام، وسوف تظهر جميع التفاصيل الخاصة بالمستفيد عن الدفعة 50 لحساب المواطن.

شروط وأهلية استحقاق دعم حساب مواطن بالمملكة فبراير 2022م

وعن شروط وأهلية استحقاق دعم حساب مواطن بالمملكة العربية السعودية وفق مستجدات 1443هـ، نذكرها بالترتيب التالي: