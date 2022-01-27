اولى ضحايا الطقس : وفاة طفلة وصابة شقيقيها إثر حريق منزل في إربد

دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام بان كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد تعاملت اليوم مع حريق شب داخل غرفة في شقة بالطابق الثاني بمنطقة شارع فلسطين دوار الماسورة , نتج عنه وفاة طفلة اثر تعرضها لحروق من الدرجة الثالثة وإصابة شقيقيها بضيق في التنفس إثر استنشاقهما الغازات المنبعثة من الحريق .
وأضاف الناطق الإعلامي بان فرق الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بينما تولت فرق الإسعاف إخلاء الوفاة ونقل الاصابتين الى مستشفى الاميرة بسمة التعليمي ، والاصابات قيد العلاج؛ وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.
ودعا الناطق الإعلامي إلى ضرورة الاستخدام الآمن والسليم للمدافئ وتفقد الخراطيم الواصلة ما بين الاسطوانة وجسم المدفأة وعدم ترك المدفأة مشتعلة اثناء النوم وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر
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