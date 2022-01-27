أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالله غنيم

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالله غنيم
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله حسن غنيم أحد مشائخ مديرية جبل عيال يزيد بعمران، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.
وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته للشيخ خالد عبدالله حسن غنيم وإخوانه وكافة آل غنيم وجميع وجهاء وأعيان منطقة قارن بمديرية جبل عيال يزيد محافظة عمران في هذا المصاب الأليم.
وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب وأدوار الفقيد المشهودة في خدمة الوطن والمجتمع، حيث كان أحد الشخصيات الوطنية القبلية المؤتمرية البارزة ولهُ أدوار اجتماعية على مستوى المحافظة ويحظى باحترام وتقدير الجميع.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
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