ترامب يشن هجوما عنيفا على بايدن بسبب روسيا وكوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع الإعلامى سام مالوون، عبر ترامب عن ثقته بأن الولايات المتحدة "تتجه إلى الجحيم" فى عهد إدارة جو بايدن، وأن الشعب يرى "غياب القيادة".
وقال إن: "ما يحدث الآن (فى العلاقات) مع روسيا لما حدث" لو كان هو رئيساً للولايات المتحدة.
وأضاف أن "نفس الشيء سيحدث قريباً مع الصين، وكيم جونج أون من كوريا الشمالية".
وصرح بأن بايدن لن يكون قادراً على حل قضية تايوان، واعتبر أن الصين "تتصرف بشكل عدوانى جداً" فى إشارة للمناورات العسكرية للجيش الصينى بالقرب من تايوان.
واعتبر أن هذا يحدث "لأنهم لا يحترمون" بايدن والولايات المتحدة.
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