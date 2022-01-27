مفوض الأمن الإفريقى يؤكد دعم خارطة الطريق فى تونس

جدة - نرمين السيد - أجرى مفوض الاتحاد الأفريقى للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوى اليوم الخميس محادثات ثنائية مع سفير تونس ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى عبد الحميد جربى.





وقال مفوض الأمن الإفريقى بانكول -عبر حسابه الرسمى على موقع التغريدات المختصرة (تويتر)- انه بحث مع سفير تونس آخر التطورات فى بلاده، معربا عن استعداد مفوضية الاتحاد الإفريقى دعم خارطة الطريق. ورحب مفوض الأمن الإفريقى بالدور الذى توليه تونس وإسهاماتها اللافتة بشأن صندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقى، والذى تأسس عام 2018.

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