العثور على 4 جثث لمهاجرين قبالة فلوريدا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأكد خفر السواحل أنه سيوقف البحث النشط عن ناجين عند غروب الشمس إذا لم يتلق أى معلومات جديدة.
وعثرت السلطات الآن على 5 جثث، ما يترك 34 مفقودا.
وأكدت السلطات على صعوبة العثور على ناجين فى المياه المضطربة لتيار خليج المكسيك، حيث عثر على ناج واحد متشبثا بهيكل الزورق المقلوب الثلاثاء.
وقال الناجى الوحيد إن الزورق انقلب مساء السبت بعد أن انطلق وعلى متنه 39 شخصا مبحرا نحو فلوريدا من جزيرة بيمينى فى جزر الباهاما.
وصرحت كابتن خفر السواحل جوآن بورديان فى مؤتمر صحفى "لا نعتقد أنه من المحتمل أن يكون أى شخص آخر قد نجا".
جدير بالذكر أن عملية البحث بدأت الثلاثاء بعد العثور على الناجى الوحيد من الحادث على بعد 64 كيلومترا قبالة فورت بيرس فى فلوريدا.
وأفادت السلطات بأن الزورق الغارق كان على بعد 100 كيلومترا شمال الساحل عندما انقلب، ولم يكن أحد يرتدى سترة النجاة على متنه، وفقا لما قاله الناجى.
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