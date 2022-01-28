السعودية على بعد فوز من نهائيات كأس العالم بتغلبها على عُمان

بات المنتخب السعودي على بُعد فوز من حسم تأهله لنهائيات مونديال 2022، وذلك بفوزه على ضيفه العُماني 1-صفر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.

ويُدين المنتخب السعودي بتجديده الفوز على جاره العُماني الذي خسر ذهاباً على أرضه بالنتيجة ذاتها، إلى فراس البريكان الذي سجل هدف المباراة الوحيد مطلع الشوط الثاني (48)، مانحاً فريق المدرب الفرنسي هيرفيه رينار نقطته التاسعة عشرة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن المنتخب الياباني الفائز على ضيفه الصيني 2-صفر، فيما تحتل أستراليا المركز الثالث بـ14 نقطة بعد فوزها الكبير على فيتنام 4-صفر.

وسيضمن المنتخب السعودي بلوغه النهائيات للمرة السادسة في تاريخه قبل جولتين على ختام الدور الحاسم بحال فوزه الثلاثاء على اليابان في سايتاما.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى المونديال، على أن يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين ملحقاً دولياً ضد خامس أميركا الجنوبية في يونيو.

وباتت مهمة منتخب عُمان شاقة جداً في المنافسة على المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن أستراليا بعد تلقيه الهزيمة الرابعة عقب لقاء افتقد فيه لعدد من لاعبيه سواء بسبب فيروس كورونا أمثال عصام الصبحي وعبدالعزيز الغيلاني، أو الإصابة مثل الهداف صلاح اليحيائي.

وفي الجهة المقابلة، افتقد أيضاً السعوديون قائدهم سلمان الفرج بداعي الإصابة، إلا أنهم استعادوا الحارس محمد العويس وسالم الدوسري اللذين غابا عن آخر مباراتين بسبب الإصابة.

ولم يكن المنتخب السعودي مقنعاً في الشوط الأوّل مع فرص خجولة، أولها في الدقيقة 17 برأسية لمحمد كنو أمسكها الحارس فايز الرشيدي بسهولة.

ومن هجمة مرتدة كادت عُمان ان تأخذ الأسبقية لولا أحسن اللاعب محسن الغساني في ترجمة الفرصة التي سنحت له وهو في مواجهة المرمى، لكنه سدد بجوار القائم (22)، ثم سدد زميله حارب السعدي كرة قوية من مسافة بعيدة مرت بجانب القائم أيضاً (31).

وفرض منتخب عُمان أفضلية واضحة وأهدر هدفاً عندما لعب المنذر العلوي كرة عرضية لم تجد من يتابعها داخل المرمى (36)، ثم انتقل الخطر إلى الجهة المقابلة لكن رأسية سلطان الغنام وصلت سهلة للرشيدي (43) الذي وقف أيضاً في وجه محاولة عبد الإله المالكي (45).

ومع بداية الشوط الثاني، نجح الأخضر في افتتاح التسجيل عندما سدد سلطان الغنام كرة قوية تصدى لها الحارس الرشيدي، لكن الكرة سقطت أمام فراس البريكان الذي لعبها داخل المرمى بكل سهولة (48).

تحرك بعدها مدرب منتخب عُمان الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش وأجرى تغييرين لتنشيط الفريق هجومياً، فدفع بخالد الهاجري وزاهر الأغبري مكان محسن الغساني وحارب السعدي.

واضطر رينار لإجراء تبديل إجباري فدفع بعبدالله الخيبري مكان عبد الإله المالكي الذي خرج مصاباً في الدقيقة 71، ودفع بالمهاجم صالح الشهري مكان صاحب الهدف البريكان لتنشيط الفريق هجومياً.

ولاحت فرصة لعُمان لإدراك التعادل، لكن محمد العويس وقف في وجه رأسية المنذر العلوي (72)، ثم رد السعوديون بكرة قوية من هتان باهبري أمسكها الرشيدي ببراعة (88).

وحاول رينار تأمين الفريق دفاعياً، فدفع بعلي الحسن مكان فهد المولد في الوقت بدل الضائع الذي شهد فرصة خطيرة لعُمان تألق فيها العويس في الدفاع عن مرماه.