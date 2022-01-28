ولاية أوكلاهوما الأمريكية تنفذ أول عقوبة إعدام فى 2022

جدة - نرمين السيد - وكتب المدعى العام جون أوكونور فى بيان على "فيسبوك" إن "الولاية الجنوبية نفذت إعدام دونالد غرانت دون أى تعقيدات صباح اليوم الخميس فى الساعة 10:16" (16:16 توقيت غرينتش).

وتوفى الرجل الأربعينى بعد حقنه بثلاث مواد فى سجن ماك أليستر.

وقيل مرات عدة إن هذه المواد تسبب مجتمعة معاناة كبيرة للمحكوم عليهم بالإعدام، الأمر الذى يمنعه الدستور الأمريكى وفى نهاية أكتوبر عانى محكوم عليه بالإعدام من تشنجات متكررة بعد تلقيه الحقنة الأولى.

ولكن لم يعان دونالد غرانت من ذلك اليوم الخميس بحسب ما أفاد شهود على عملية الإعدام خلال مؤتمر صحفى قصير.

وفى العام 2001 سرق دونالد غرانت الذى كان يبلغ من العمر 25 عاما حينها فندقا من أجل تأمين مبلغ الكفالة اللازم لإخراج صديقته من السجن وخلال العملية أطلق النار على موظفتين فى الفندق فقتلت الأولى على الفور وتابع بطعن الثانية حتى الموت، بحسب وثائق قضائية.

وفى العام 2005 حكمت عليه هيئة محلفين بالإعدام لارتكابه جريمة القتل المزدوجة.

ومذاك الوقت تقدم بعدة طلبات استئناف لإلغاء عقوبته بدعوى معاناته من اضطرابات عقلية.

وفى عريضة نشرت على الإنترنت أكد المدافعون عنه أنه يعانى من متلازمة الكحول الجنينية ومن صدمة دماغية ناجمة عن العنف الذى تعرض له فى طفولته على يد أب مدمن على الكحول.

ورفضت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة الأربعاء استئنافه الأخير الذى ارتكز على طريقة تنفيذ عقوبة الإعدام التى اختارتها ولاية أوكلاهوما.