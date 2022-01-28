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عمر شويل - جدة وظائف شاغرة بهيئة تنمية الصادرات في الرياض , وبهذا أعلنت هيئة تنمية الصادرات عن توافر وظائف إدارية للمواطنين الحاصلين على بكالوريوس فأعلى ؛ للعمل في الرياض استخدم التفاصيل التالية:

وظائف شاغرة بهيئة تنمية الصادرات في الرياض

1- أخصائي مكتب إدارة المشاريع.

2- أخصائي مشتريات أول.

الخبرات والمؤهلات المطلوبة لوظائف هيئة تنمية الصادرات في الرياض

ويطلب لأخصائي مكتب إدارة المشاريع مايلي:

وصف موجز لمسؤوليات الوظيفة:

دعم العمليات اليومية لمكتب إدارة المشاريع من أجل تنفيذ المشاريع والمبادرات المختلفة بنجاح في الصادرات السعودية وفقًا لسياسات ومعايير إدارة المشاريع المعتمدة.

* المؤهلات والخبرة:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو إدارة المشاريع أو المجالات ذات الصلة.

4+ سنوات من الخبرة في إدارة المشاريع في بيئة مماثلة.

معرفة أدوات وطرق إدارة المشاريع.

تعتبر شهادة محترفي إدارة المشاريع (PMP) ميزة إضافية.

ا لخبرات المطلوبة أخصائي مشتريات أول :

* المؤهلات والخبرة:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التخصصات ذات الصلة (يفضل درجة الماجستير).

خبرة 4 سنوات في نفس المجال المطلوب للعمل.

معرفة قوية بممارسات الشراء.

– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

وصف موجز لمسؤوليات الوظيفة:

تنسيق ودعم الأنشطة المتعلقة بعمليات الشراء / التعاقد من الباطن.

ضمان الامتثال للوائح الحكومية ضمن السياسات والإجراءات المعتمدة من قبل الصادرات من المملكة العربية السعودية.

تلقي ومراجعة جميع جوانب طلبات الشراء والمفاوضات مع موظفي شركة التصدير السعودي لتحديد أفضل مسار لإجراءات الشراء.

طريقة التقديم على وظائف هيئة تنمية الصادرات في الرياض

للتقديم والاطلاع على باقي الشروط ومهام العمل من خلال حساب الهيئة على LinkedIn:

للتقديم على أخصائي مكتب إدارة المشاريع .

وللتقديم على أخصائي مشتريات أول .

اهمية وظائف هيئة تنمية الصادرات في الرياض

ويهتم الشباب السعودي وبالاخص خريجي الجامهات بالوظائف التي تكون ضمن هيئات وشركات كبيرة ومميزة حتى يحصلو على الكثير من المزايا نذكر منها:

تعويض السكن المادي أو القيام بتامين سكن فعلي للموظفين.

التدفئة وبدل النقل الذي يحصل عليه الموظف بعد أخذه بشكل رسمي في الشركة.

الشمول الصحي او مايسمى الاعفاء الطبي في حال تعرض الموظف او احد أفراد عائلته لأي طارئ قد يحصل.