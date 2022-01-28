أسرع طريقة شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile uc 2022 للأندرويد والآيفون

جمهور لعبة ببجي كثير للغاية من مختلف الأعمار ومن جميع أنحاء العالم، ويقوم الكثير منهم بالبحث عن طريقة شحن شدات ببجي للعام 2022، ولأننا نهدف لتوفير لكم أسهل الطرق التي تتمكنون من خلالها شحن الشدات والتمكن من الإستمتاع باللعب والوصول للمراحل التي تكون في النهاية مع الحصول على أحدث المستويات التي يتم إصدارها، وسنقوم بالتعرف معاً على طرق الشحن الصحيحة خلال الفقرات التالية.

شحن شدات ببجي لهواتف الأندرويد

يتمكن كل شخص حامل لهاتف أندرويد الحصول على شدات ببجي بكل يُسر وسهولة طلما أنهُ يمتلك حساب خاص به، وذلك يكون بإتباع الخطوات التالية:-

يقوم الشخص الذي يقوم بلعب لعبة ببجي بشحن في البداية الحساب التابع له على تلك اللعبة، ويتم شحنها عن طريق المواقع التابعة باللعبة والتي تم تخصيصها لذلك الأمر.

بعد أن تتم عملية شراء البطاقة الخاصة مباشرةً سيتم إرسال رسالة على البريد الإلكتروني الذي قمت بتسجيله أثناء عملية التسجيل، ويكون بها كود مخصص لتفعيل الشدات.

بعد ذلك يتم استكمال الخطوات في النهاية بدخول اللاعب على اللعبة وكتابة الإسم والكود الخاص بالتفعيل في الخانات المخصصة وبعدها كبس زر Redeem.

وتوجد طريقة أخرى وهي شحنها عن طريق الدخول على جوجل بلاي واختيار اللعبة وخطوات شحن شدات ببجي، وفيها يتم الدفع من خلال حسابك في جوجل بلاي وشراء الأعداد التي ترغب بها.

طريقة شحن شدات ببجي لهواتف الآيفون

الكثير من لاعبين ببجي يقومون باللعب من خلال هواتف الآيفون، ويتمكنون من الحصول على شحن شدات ببجي من خلال الخطوات الآتية:-