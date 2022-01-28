البرلمان الإيطالى يفشل بانتخاب رئيس للجمهورية فى رابع جولة اقتراع

جدة - نرمين السيد - ولم تتوصّل الأحزاب الإيطالية إلى اتّفاق على مرشّح بديل لدراغى الذى يُخشى من أن يؤدّى انتخابه رئيساً للجمهورية إلى سقوط الحكومة.

وعلى غرار سابقاتها الثلاث، جرت جولة الاقتراع الرابعة هذه فى قاعة مجلس النواب فى روما وقد امتنع خلالها ناخبو اليمين عن التصويت فى حين صوّت اليساريون بورقة بيضاء.

وكان الإيطاليون يأملون بأن تفضى هذه الجولة إلى نتيجة لأنّ الأغلبية المطلقة أصبحت كافية لانتخاب رئيس بعدما كانت أغلبية الثلثين لازمة للفوز فى الجولات الثلاث الأولى. وستحصل جولة خامسة من التصويت الجمعة.

ولرئيس الجمهورية فى إيطاليا دور فخرى. وتتمحور هذه الانتخابات حول فرص ماريو دراغى الذى لم يعلن ترشيحه ولكنه عبّر عن رغبته فى تبوّؤ المنصب فى حال حصوله على دعم الأغلبية اللازمة.