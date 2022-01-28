المغرب: إعادة فتح المجال الجوى ابتداء من 7 فبراير المقبل

جدة - نرمين السيد - قررت الحكومة المغربية، إعادة فتح المجال الجوي، ابتداء من 7 فبراير المقبل، وذلك طبقا للإجراءات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وطبقا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وبالنظر إلى تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب.





وذكرت الحكومة المغربية، أنه لمتابعة عملية تطبيق هذا القرار، تقوم لجنة فنية حاليا بدراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من قبل المسافرين وسيتم الإعلان عنها لاحقا.

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