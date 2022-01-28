تثبيت MINE CRAFT ماين كرافت 2022 النسخة الاصلية اخر تحديث 1.19

ماين كرافت mine craft واحدة من أفضل من الألعاب علي الإطلاق وقد تم إنشاء اللعبة عن طريق مطور الألعاب ماركوس بيرسون في عام 2009 وتم بعد ذلك تطوير اللعبة في أستوديو موجانج ليتم بعد ذلك عملية الاستحواز علي اللعبة وشركة التطوير من جانب عملاق البرمجة شركة مايكروسوفت واللعبة هي أحد العاب البناء حيث يمكن للاعبين الإبداع في عمليات البناء ويمكن اللعب منفردا أو اللعب مع أشخاص أخرين من جميع الدول عن طريق شبكة الانترنت وتم توفير اللعبة علي أنظمة ويندوز للكمبيوتر وعلي جميع أنظمة تشغيل الهواتف الذكية الاندرويد وios وسوف نتعرف من خلال هذا المقال علي أهم مميزات اللعبة وطريقة الحصول عليها للهواتف الذكية.

أهم مميزات لعبة ماين كرافت

تساعد على اكتشاف مناطق الحياة وكذلك المناخات المتنوعة على الأرض منها الغابات والصحاري.

كذلك تساعد على التعرف على مختلف تضاريس الأرض علي سبيل المثال الكهوف والتلال والجبال والمحيطات.

كذلك تساعد على التفاعل المباشر مع مختلف الحيوانات مثل الأسماك والطيور. كما تساعد علي التعرف على الكثير من النباتات والفواكه والخضار من خلال محتوى خيالي مميز.

وكذلك تعلم الطفل كيفية البحث عن المواد الطبيعية المختلفة والاستفادة منها مثل أنواع الخشب والحجر والمعادن.

كذلك تعلم الطفل بناء الدوائر الكهربائية وكل ما يتعلق بالآلات المعقدة التي يمكن من خلالها تغير العالم إلى الأفضل.

كذلك تفتقد إلى ضمان سلامة الطفل خاصة عندما يكون اللعب على خادم متعدد اللاعبين ولم يتم إعداده حسب العمر ويفتقد إلى الرقابة.

أيضا قد تسبب إدمان الطفل عليها، والسبب يعود إلى طبيعة اللعبة التي تمكن الطفل من القيام بالكثير من الأمور تتعلق بجمع المواد والبناء. وفي الغالب يكون جميع الأصدقاء متصلين بالإنترنت مما يجعل الوقت يمر بسرعة.

كذلك قد تنشئ بعض السلوك الاجتماعي السيئ لدى الطفل مثل التنمر والبلطجة. وذلك بسبب السماح له في أخذ أو سرقة جميع الموارد المتاحة، ناهيك عن الألفاظ التي يمكن أن تستخدم من اللاعبين المتواجدين فيها.

أيضا قد تعرض الأطفال لمحتوى غير لائق وموضوعات اجتماعية متقدمة، بالإضافة إلى العنف والمعارك ووجود الوحوش المخيفة.

طريق لعب Minecraft

البقاء على قيد الحياة (Survival): يجب عليك جمع الكتل التي تسنخدم في البناء سريعا وبناء ملجأ خاص بك قبل قدوم الليل لحمايو نفسك من الحيوانات المفترسة وهجمات الزومبي.

الإبداع (Creative): في هذا الوضع تستطيع الوصول إلى جميع الموارد والعناصر في اللعبة من خلال قائمة المخزون، يمكنك تبديل القدرة على الطيران بحرية أو السير في جميع أنحاء العالم إن رغبت في ذلك.

المشاهد (Spectator) يسمح وضع المشاهد للاعبين بالدخول والتوغل داخل المكعبات لمشاهدة طريقة اللعب دون تفاعل مباشر.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت