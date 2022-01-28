نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع 3 دفعات شهرياً لمستفيدي معاش الضمان الاجتماعي المطور sso.hrsd.gov.sa وفق وزارة الموارد البشرية وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقعات بإيداع مستحقات أكثر من 3 دفعات لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الجديد نفاذ sso.hrsd.gov.sa شهريا وذلك لم قاموا بالتسجيل الجديد أو تحديث البيانات على رابط التقديم، هكذا صرح مصدر مسؤول في رده على موعد تاريخ صرف وإيداع مستحقات مستفيدي نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، كما أضاف المصدر أنه خلال الساعات القادمة ومع مطلع الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن نزول وصرف وإيداع الدفعة الثانية لمستفيدي معاش الضمان الاجتماعي، وأشار المصدر أيضاً إلى أنه يتم العمل على الدفعة الثالثة التي سيتم الإعلان عن موعدها قريباً، حيث أنه قد صدر في وقت سابق بيان عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخصوص مواعيد إيداع الضمان الاجتماعي، وذكر البيان أن الإيداعات ستتم تدريجياً من خلال دفعات متتابعة، وتعكف وزارة الموارد البشرية على دراسة ومراجعة وتدقيق طلبات من قاموا بالتقديم والتسجيل لاستحقاقات معاشات الضمان الاجتماعي.

إيداع الضمان الاجتماعي المطور sso.hrsd.gov.sa صرف مستحقات أكثر من 3 دفعات شهريا

وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة الجديدة للضمان الاجتماعي ستكون العمود الرئيسي لمظلة الحماية بالاجتماعية بالمملكة لسعودية، وأن جميع المستحقين لصرف معاش الضمان يمكنهم التقديم والتسجيل حتى نهاية شهر مايو القادم، وأن باب التقديم سيظل مفتوح لاستيعاب من تثبت أهليتهم لاستحقاق معاش الضمان، وذلك وفق الشروط والمعايير التي حددتها الوزارة في وقت سابق،ومن أهم تلك الشروط التي تُحدد الاستحقاق والأهلية وقيمة معاش الضمان هي دخل الأسرة مجتمعة بجميع أفرادها، وكذلك عدد أفراد الأسرة، حيث تم وضع حد مانع لدخل الأسرة يمنعها نت استحقاقات صرف معاشات ورواتب الضمان الاجتماعي الجديد.

الفئات المستفيدة من صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

من بلغ سن الشيخوخة سواء للذكر أو الأنثى.

من لا يتجاوز دخله وأسرته الحد المانع.

المطلقة مع أبناءها.

الأرملة مع أيتام.

الأسرة المهجورة.

الأسرة المعلقة.

أسرة الغائب أو المفقود.

أسرة المدمن على المخدرات.

تسجيل دخول معاش الضمان الاجتماعي المطور النفاذ الوطني sso.hrsd.gov.sa

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم التواصل مع مقدمي طلبات استحقاق الضمان عن طريق إرسال رسائل نصية لهم، تحدد أهليتهم أو عدم أهليتهم للاستحقاق، هذا ويجب التنويه إلى أن من يتم رفض طلبه لعدم أهليته يمكنه التقدم باعتراض عن عدم الأهلية، ويتم تقديم الاعتراض خلال 30 يوم كحد أقصى من رفض الأهلية، أما من يتم رفض طلبه لوجود أخطاء في البيانات التي قام بتسجيلها، يمكنه إعادة تقديم الطلب، ويقوم بتصحيح لبيانات الخاطئة التي قام بتسجيلها، ويجب التنويه أيضا إلى أن البيانات المُسجلة من قبل المواطنين يتم مطابقتها على قاعدة البيانات الحكومية، ويتم إعادة تقديم الطلب الذي يحتوي على معلومات خاطئة على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك كما حدث في تسجيل الطلب السابق.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية يستهدف الأسر الأشد احتياجاً

تستهدف منصة الدعم والحماية الاجتماعية الفئات الأشد حاجة من مواطني المملكة، حيث يمكن لتلك الفئات التسجيل على نظام الضمان الاجتماعي الجديد، والذي تم إطلاقه ليعالج أوجه القصور في النظام السابق، حيث يضمن النظام الجديد استيعاب الفئات المستحقة فعلياً، واستبعاد الفئات الغير مُستحقة، وذلك حتى تتحقق العدالة الاجتماعية التي تنشُدها الحكومة السعودية، التي تسعى جاهدة في توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، خاصة المحتاجين والأشد حاجة من الفقراء، وتعتني منظومة الضمان الجديد بصفة خاصة بالمرأة المُطلقة والأرملة بلا عوائل، خاصة من تعول أيتام.

هذا ولا تتوقف جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توزيع الأموال فقط، ولكن نظام الضمان الاجتماعي الجديد يسعى ليكون المجتمع السعودي مجتمع مُنتج، حيث تم إطلاق البرامج التدريبية والتأهيلية التي تُصقل مهارات وقدرات أفراد الأسر القادرين على كسب قوت يومهم، وذلك لتجهيزهم لسوق العمل، وذلك بعد تنمية مهاراتهم وقدراتهم ليتمكنوا من الحصول على فرص عمل تلائم تلك المهارات.

الاستعلام عن موعد صرف وإيداع دفعات الضمان الاجتماعي المطور الجديد

وتجدر الإشارة إلى أن الرسائل النصية ستشتمل على القبول أو الرفض، وفي حالة القبول ستشمل الرسالة النصية موعد الإيداع في الحساب البنكي للمستفيد، ويمكن بعدها مراجعة البنك، كما تجدر الإشارة إلى ما أعلنته به وزارة الموارد البشرية، وذلك بخصوص العمل على توحيد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي، حيث أنه بعد الانتهاء من دراسة جميع طلبات من قاموا بالتسجيل ، والانتهاء من إصدار جميع الدفعات الخاصة بالمستحقين، سيتم بعدها توحيد موعد صرف معاش الضمان لجميع المستفيدين.

بالإضافة إلى ما سبق من جهود الحكومة السعودية غي تصحيح قواعد صرف الدغم لمواطنيها، وذلك لشمول منظومة الدعم الحكومي لتغطي مظلتها جموع المستحقين الفعليين الأولى برعاية الحكومة، فقد استطاعت المملكة أن تقدم العديد من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، هذا بجانب جهود الأمراء أصحاب الأيادي البيضاء في تقديم المساعدات المالية والعينية ومن بين تلك المساعدات على سبيل المثال ما يلي:

sso.hrsd.gov.sa شروط الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط وضوابط ومعايير لاستحقاق التأهيل لصرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد والمطور، أما عن تلك الشروط فتتلخص في التالي: