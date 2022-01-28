ما هو يوم التأسيس الذي أقره خادم الحرمين؟ وعلاقته باليوم الوطني

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عمر شويل - جدة ما هو يوم التأسيس الذي أقره خادم الحرمين؟ الذي أصدرت المملكة العربية السعودية مرسومًا رسميًا بتحديد هذا اليوم للاحتفال وإجازة للعاملين في القطاعين العام والخاص، وهناك من يتساءل عن سر اختيار يوم بعينه ليكون باسم يوم التأسيس على أن يتم الاحتفال به في كل عام. بهدف تعزيز جذور الراسخة للمملكة. وتعريف الأجيال بجذورهم وتاريخ بلادهم حتى تظل لديهم هواية ثابتة ويتم توريثها للأجيال يوم عن يوم.

ما هو يوم التأسيس الذي أقره خادم الحرمين

صدر مرسوم رسمي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. باعتماد يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية. للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية لتطبق الإجازة على العاملين في القطاع الخاص والعام.

إجازة يوم التأسيس الذي أقره خادم الحرمين

جاء أمر خادم الحرمين الشريفين بشأن الاحتفاء بإجازة يوم التأسيس على النحو التالي:

“نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. واعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون. وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وصمودها أمام محاولات القضاء عليها، إذ لم يمضِ سوى سبع سنوات على انتهائها حتى تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ (1824م) من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309هـ (1891م)؛ وبعد انتهائها بعشر سنوات، قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها. وبما أن منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى. أمرنا بما هو آت: أولاً: يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه”.

تاريخ تأسيس السعودية

يختلف الاحتفال بـ تاريخ تأسيس السعودية عن الاحتفال باليوم الوطني السعودي الذي يكون في 23 سبتمير من كل عام. ويستهدف يوم التأسيس الذي أقره خادم الحرمين التعريف بتاريخ بداية الدولة السعودية الأولي على يد الإمام محمد بن سعود. وأسس دولة تقوم على الإسلام والحكم الرشيد للأسرة المالكة بما يحفظ الأمن السلام للمملكة والقائمين على أراضيها.

قصة لقب خادم الحرمين الشريفين

بدأ بقصة لقب خادم الحرمين الشريفين في عهد توحيد المملكة العربية السعودية. وكان أول من استعمل اللقب هو اللمك فيصل بن عبدالعزيز رحمة الله. بينما أول من لٌقب رسميًا هو الملك فهد بن عبدالعزيز. وأمر عام 1986م. بتغيير لقب “صاحب الجلالة” إلى “خادم الحرمين الشريفين. ليكون أول من يٌلقب به رسميًا ومن وقتها يتم تطبيقه على من يتولى أوامر المملكة العربية السعودية.