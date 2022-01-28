نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم السعودي اجازة مطولة للطلاب لمدة خمسة أيام نهاية شهر فبراير 2022م بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اجازة مطولة مدتها خمس أيام ينتظرها طلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة العربية السعودية وفق التقويم السعودي ستبدأ يوم الأربعاء والخميس الموافق 23 و24 فبراير للعام 2022 الموافق 22 و23 من شهر رجب للعام 1443هـ وفق وزارة التعليم السعودية وهي إجازة نهاية أسبوع مطولة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443هـ، والجدير بالعلم ان يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022م سيوافق يوم التأسيس السعودي الذي تم اعتماده من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إجازة رسمية بجميع قطاعات المملكة أيضًا منها التعليم لذا سيستمتع الطلاب والطالبات بقضاء أربع أيام إجازة مطولة يسبقها إجازة يوم التأسيس.

اجازة مطولة يسبقها عطلة يوم التأسيس السعودي الرسمية

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة التعليم السعودية اتخذت منذ أيام مضت قرار رسمي بعودة المدارس يوم الأحد 23 يناير 2022 الموافق 20 جمادى اللآخرة 1443هـ، لطلاب مرحلتي التعليم الابتدائي ورياض الأطفال بما يتوافق مع دراسات منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بالتحذير من غلق المدارس ومتابعة الدراسة حضوريًا بالرغم مما تواجهه البلاد من تحديات ضد كورونا، وقد تمت عودة المدارس للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، بكافة المدارس الأهلية والحكومية والعالمية والأجنبية بالسعودية، و النماذج التشغيلية للعودة الحضورية.

عودة المدارس وفق النماذج التشغيلية للعودة حضوريًا

كما ذكرنا سابقًا أن وزارة التعليم السعودية اعتمدت نماذج التشغيلية للعودة الحضورية مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتأتي الثلاث نماذج كالتالي:

أولًا مدارس المستوى المنخض وهي المدارس المتسعة في المساحة وتسمح فصولها ومبانيها وقاعاتها لتطبيق التباعد الجسدي بين الطلاب والطالبات، إضافة لتطبيق البروتوكولات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة السعودية بها.

وهي المدارس المتسعة في المساحة وتسمح فصولها ومبانيها وقاعاتها لتطبيق التباعد الجسدي بين الطلاب والطالبات، إضافة لتطبيق البروتوكولات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة السعودية بها. كذلك مدارس المستوى المتوسط وهي المدارس التي تتسمح فصولها ومبانيها وقاعاتها لتطبيق التباعد الجسدي بين الطلاب والطالبات، إضافة لتطبيق البروتوكولات الصحية التي أعلنته وزارة الصحة السعودية بها، لكن في حال تقسيم طلاب الفصل الواحد على مجموعتين.

وهي المدارس التي تتسمح فصولها ومبانيها وقاعاتها لتطبيق التباعد الجسدي بين الطلاب والطالبات، إضافة لتطبيق البروتوكولات الصحية التي أعلنته وزارة الصحة السعودية بها، لكن في حال تقسيم طلاب الفصل الواحد على مجموعتين. في النهاية مدارس المستوى العالي وهي المدارس التي تتسمح فصولها ومبانيها وقاعاتها لتطبيق التباعد الجسدي بين الطلاب والطالبات، إضافة لتطبيق البروتوكولات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة السعودية بها، لكن في حال تقسيم طلاب الفصل الواحد على ثلاث مجموعات.

يوم التأسيس السعودي 2022م

في الختام نذكر يوم التأسيس السعودي هو يوم الذكرى الأولى التي تم فيها تأسيس المملكة السعودية، وقد تم ذلك برعاية الإمام محمد بن سعود بتاريخ 1139هجريًا الموافق عام 1727ميلاديًا، واستمر تأسيس المملكة السعودية حتى عام 1233هجريًا الموافق عام 1818ميلاديًا، وقد تم اتخاذ الدرعية أول عاصمة للسعودية آنذاك.

وقد تم اعتماده رسميًا اليوم بأمر ملكي إجازة رسمية بالمملكة مثل اليوم الوطني السعودي وذلك لترسيخ الهوية الوطنية داخل نفوس المواطنين السعوديين عزة وافتخار بتاريخ المملكة وبأصولهم العريقة.