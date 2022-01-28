واشنطن تدعو مجلس الأمن للانعقاد وبحث الوضع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن "أكثر من مئة ألف عسكري روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية".
وأضافت أن "روسيا تمارس أنشطة أخرى مزعزعة للاستقرار تستهدف أوكرانيا، الأمر الذي يشكّل تهديدا واضحا للأمن والسلم الدوليين وميثاق الأمم المتحدة".
وكانت الولايات المتحدة قد شرعت في سحب عوائل دبلوماسييها وبعض موظفي سفارتها من أوكرانيا، بدعوى خطر "غزو" روسيا لهذا البلد.
ونفت روسيا مرارا وجود أي خطط لديها لغزو أوكرانيا، محملة الغرب المسؤولية عن التصعيد الحالي وإمداد عناصر متطرفة في أوكرانيا بالسلاح، وحذرت من خطر تدبير الاستفزازات في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.
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