كوريا الشمالية تعلن عن اختبار صواريخ بعيدة المدى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة KCNA: "أجرت كوريا الشمالية هذا الأسبوع تجربة إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى وصواريخ تكتيكية موجهة (أرض – أرض). وأضافت: "أعلنت بيونغ يانغ عن نيتها مواصلة تطوير رؤوس حربية قوية". ووفقا لمصادر مطلعة، "أصابت الصواريخ هدفها على جزيرة تقع على مسافة 1800 كيلومتر، واستغرق تحليقها مدة 9137 ثانية". وأعلنت كوريا الشمالية فى وقت سابق، اختبارها صواريخ تطلق من منصات متحركة على السكك الحديدية وصواريخ تكتيكية موجهة.

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