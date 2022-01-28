طريقة التسجيل في جامعة الكويت 2022 بسرعة والمستندات المطلوبة للتقديم.. ألحق سجل

طريقة التسجيل في جامعة الكويت 2022 حيث قدمت الجامعة مجموعة من البرامج للدراسات العليا من الدكتوراه والماجستير للمواطنين الكويتيين وغيرهم. وتضم الجامعة العديد من البرامج خاصة أنها لديها 7 فروع في دولة الكويت لكن هناك شروط التسجيل في جامعة الكويت وعدد من المستندات المطلوبة للوافدين وأبناء المملكة حتى يتمكنون من الالتحاق بها. مع وضع أليات اختبارات القدرات الأكاديمية بجامعة الكويت 2022 وتكون طريقة التسجيل في جامعة الكويت 2022 أونلاين لتسهل على المتقدمين من مختلف المدن.

طريقة التسجيل في جامعة الكويت 2022

حددت طريقة التسجيل في جامعة الكويت 2022 من خلال خطوات بسيطة على النحو التالي:

ادخل على موقع جامعة الكويت.

الدخول على خدمة القبول الجامعية.

اختر إرسال طلبات

حول اللغة من الإنجليزية إلى العربية.

اكتب اسم المستخدم.

أضف كلمة المرور.

سجل دخول.

اقرأ التعليمات المطلوبة.

أضف البيانات الشخصية.

الضغط على الانتقال للخطوة الثانية.

استكمال البيانات حتى انتهاء النموذج.

أطبع الاستمارة واحفظ الطلب.

المستندات المطلوبة للتقدم لجامعة الكويت 2022

وضعت جامعة الكويت عددًا من المستندات المطلوبة للتقديم فيها أبرزها على النحو التالي:

شهادة الثانوية العامة صادرة عن دولة الكويت أو صورة طبق الأصل عنها. وشهادة الثانوية العامة صادرة من خارج الكويت مع صورة منها. شهادة تسلسل السنوات الثانوية لطلبة الثانوية الأمريكية. أصل بطاقة الهوية المدنية لمن تحدد الجنسية سارية. نسخة من جواز سفر مقدم الطلب. معادلة شهادة الثانوية العامة من قسم التربية الخاصة لخريجي الثانوية العامة الأجانب أو خريجي الثانوية العامة من خارج الكويت. المستندات المطلوبة من خريجي الثانوية العامة الأجانب وغير الكويتيين لإثبات فئة القبول. صورة ملونة حديثة. البطاقة الأمنية الأصلية صالحة للطلاب المقيمين بشكل غير قانوني. وثيقة من الجهاز المركزي لإصلاح أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تفيد بأن الطالب مقيد في سجلاته. بطاقة الضمان الأصلية صالحة لأبناء المرأة الكويتية المقيمين بشكل غير قانوني.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بطريقة التسجيل في جامعة الكويت 2022 بسرعة والمستندات المطلوبة للتقديم للعام الميلادي الجديد وذلك بعد إعلان نتائج الطلاب ومن ثم يكثر البحث عن كيفية التسجيل في جامعة الكويت.