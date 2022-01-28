بنك الراجحي وكيفية القيام بعمليات بيع الأسهم من خلال الهاتف الجوال واهم الشروط

وعن الموضوعات الرائجة هذه الأيام داخل مصرف الراجحي والتي تحتوي على طابع بالغ الأهمية للمستثمرين في مجال البورصة وهي طريقة بيع الأسهم في بنك الراجحي وذلك من خلال الجوال، فإن بنك الراجحي يُعد من أهم المصارف البنكية داخل المملكة العربية السعودية ليس داخليا فقط بل كذلك هو من اضخم المصارف الاستثمارية والاكثر أهمية بالأسواق المالية العالمية ، لذلك ومن خلال مقالتنا تلك قد قصدنا العمل على توضيح ما هي أهم الخطوات التي سوف تمكنكم من القيام بعملية بيع الأسهم في مصرف الراجحي وذلك من خلال الهاتف الجوال مع شرح أهم الشروط التي يجب توافرها وذلك لكي يستطيع العميل البدء في تداول عالم الاستثمار، مع شرح أيضا كيفية القيام بفتح محفظة استثمارية داخل بنك الراجحي والتي سوف تمكنك من القيام بعملية التداول داخل عالم الاستثمار بكل سهولة ويسر.

نتعرف سويا الآن على أهم شروط بيع الأسهم في مصرف الراجحي

ولكي يتمكن المستثمرين وكذلك العملاء والذين يرغبون في القيام بعملية تداول وبيع الأسهم عن طريق الهاتف الجوال . فأنه يقوم مصرف الراجحي بالاشتراط عليهم أن تتوفر لديهم تلك النقاط التالية :-

أولا يجب أن يمتلك العميل حساب جاري لدى أي بنك داخل المملكة العربية السعودية . أو كذلك أيضا في مصرف الراجحي ذاته فهذا بعد أفضل وسوف يعمل على تسهيل عملية البيع.

ثانيا لابد من قيام العميل بخطوة فتح محفظة استثمارية لدى مصرف الراجحي . فهي تعد بمثابة حساب لعملية حفظ الأسهم وتلك الاسهم التي سوف يقوم العميل بعمليات تداولها أو كذلك بيعها.

ومن ثم يجب على العميل القيام بالتسجيل على منصة أبشر التابعة الى المملكة العربية السعودية.

كذلك أيضا يجب أن يمتلك العميل أسهم وذلك لعملية التداول ويأتي ذلك عن طريق تطبيق الراجحي أو كذلك من خلال موقع الراجحي المالية.

ومن خلال موقعنا موقع ثقفني قد عرضنا علي حضراتكم اهم مايدور عن اخبار مصرف الراجحي وكذلك اهم شروط بيع الاسهم داخل مصرف الراجحي عن طريق الهاتف الجوال نتمني ان نكون قد عرضناها علي حضراتكم بصورة بسيطة ونكون قد اوضحناها بشكل بسيط وقد تمكنتم من الاستفادة منها .