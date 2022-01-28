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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد إجازة يوم التأسيس السعودي بالهجري القادمة، كان أمر ملكي قد صدر من الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك السعودية بشأن تحديد موعد إجازة يوم التأسيس السعودي من كل عام وذلك بعد الإطلاه على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي واعتزازا بكل الجذور الراسخة للمملكة العربية السعودية ونظرا للإحتفال بتأسيس الدولة السعودية وتعزيز بناء السعودية ووحدتها.

موعد إجازة يوم التأسيس السعودي بالهجري

تم تحديد يوم 22 فبراير من كل عام ذكرى ليوم تأسيس الدولة السعودية وأصبحت الإجازة بيوم إجازة يوم التأسيس وصار إجازة رسمية.

إجازة يوم التأسيس القادمة: الثلاثاء 21/07/1443 هجريا.

يوم التأسيس نقلة نوعية في الدولة السعودية

يذكر أن الإحتفال بيوم التأسيس وجعل يوم إجازة رسمية ليوم التأسيس جاء نتيجة الإحتفال بيوم التأسيس على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727 والذي امتد حكمه للدوله السعودية منذ 40 عام وصار في الذاكرة السعودية وكان سببا في تحول كامل لشبه الجزيرة العربية.

الجيل الحالي له الحق في الإحتفال بيوم التأسيس

كان الباحث المتخصص في تاريخ المملكة العربية السعودية، الدكتور سعد إبراهيم العريفي قد أكد أن تأسيس الدولة السعودية حدث مهم لكل مواطن سعودي نظرا لكونه يوم من أيام الوطن المجيدة والتي يحق للشعب السعودي الفخر بها.

وأكد أن الجيل الحالي يحق له الاحتفال بذكرة تأسيس الدولة السعودية وتخليد ذكراها نظرا لأن يوم التأسيس يعطي إجازة فيه لكل الموظفين من مقار عملهم، كما يتم إعطاء إجازة للطلاب من مدارسهم وذلك لتذكيرهم أن هذا اليوم يعتبر إنجاز تاريخي من أجل إبراز العمق الحضاري والتاريخي للدولة بشكل كبير.

وكان منتصف عام 1139 هجريا الموافق لشهر فبراير عام 1727 هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية وبداية عهد الإمام محمد بن سعود وقيامه بتأسيس الدولة السعودية الأولى، لذا جاء الإحتفال بيوم التأسيس السعودي بل وظبط إجازة رسمية ليوم التأسيس السعودي كونه واحدا من أهم المناسبات والأيام الهامة في السعودية والتي يرغب الكثيرون في معرفة موعد الإجازة الرسمية ليوم التأسيس والذي يزيد البهجة لكل السعوديين بشكل كبير للإحتفال به كل عام.