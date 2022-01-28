أسماء المناطق العشوائية التي سيتم إزالتها في جدة.. أعرف أماكن الهدد

أسماء المناطق العشوائية التي سيتم إزالتها في جدة ضمن المشروعات القومية التى تتأخذها المملكة لتحقيق رؤية 2030 مع تأمين سكان خريطة الأحياء العشوية بجدة من خلال إدارة الضمان الاجتماعي. ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في المملكة. وفي الوقت ذاته تحديد أسماء المناطق العشوائية التي سيتم إزالتها في جدة بهدف عملية التطوير التى تشهدها المملكة في مختلف القطاعات. وبالطبع تكون البنية التحتية من أهم المشروعات التى تخوضها المملكة لتحسين ظروف سكانها.

أسماء المناطق العشوائية التي سيتم إزالتها في جدة

نستعرض أسماء المناطق العشوائية التى سيتم إزالتها في جدة ضمن خريطة الهدد في جدة المعلومة للجميع وعدد السكان في خريطة الأحياء العشوائية بجدة من خلال الجدول التالي:

اسم الحي العشوائي عدد الحيين في الحي العشوائي المساحة الكليّة

ثول يبلغ عدد السكان 10906 نسمة 2.6 كليو متر مربع

ذهبان يبلغ عدد السكان 7196 نسمة 2.3 كليو متر مربع

النزهة يبلغ عدد السكان 7973 نسمة 0.48 كليو متر مربع

السلامة يبلغ عدد السكان 2345 نسمة 0.1 كليو متر مربع

البروبة يبلغ عدد السكان 48426 نسمة 1.72 كليو متر مربع

العزيزية يبلغ عدد السكان 27251 نسمة 1.2 كليو متر مربع

مشرفة يبلغ عدد السكان 9388 نسمة 0.432 كليو متر مربع

الرحاب يبلغ عدد السكان 5096 نسمة 0.19 كليو متر مربع

مالك بني يبلغ عدد السكان 24934 نسمة 1.3 كليو متر مربع

الرويس يبلغ عدد السكان 28078 نسمة 0.83 كليو متر مربع

الشرقية يبلغ عدد السكان 19235 نسمة 0.46 كليو متر مربع

بترومين يبلغ عدد السكان 30044 نسمة 0.88 كليو متر مربع

الثغر يبلغ عدد السكان 16674 نسمة 0.53 كليو متر مربع

الثعالبة يبلغ عدد السكان 10745 نسمة 0.23 كليو متر مربع

النزلة اليمانية يبلغ عدد السكان 49210 نسمة 1.3 كليو متر مربع

القريات يبلغ عدد السكان 10850 نسمة 0.16 كليو متر مربع

غليل يبلغ عدد السكان 39785 نسمة 1.24 كليو متر مربع

الفهد مدائن السكان عدد السكان 29057 نسمة 0.99 كليو متر مربع

الجامعة يبلغ عدد السكان 121590 نسمة 2.91 كليو متر مربع

الروابي يبلغ عدد السكان 59135 نسمة 2.38 كليو متر مربع

البغدادية يبلغ عدد السكان 19390 نسمة 0.953 كليو متر مربع

الكندرة يبلغ عدد السكان 29973 نسمة 0.821 كليو متر مربع

العمارية يبلغ عدد السكان 11579 نسمة 0.469 كليو متر مربع

الصحيفة يبلغ عدد السكان 22988 نسمة 0.436 كليو متر مربع

البلد يبلغ عدد السكان 50715 نسمة 0.75 كليو متر مربع

السبيل يبلغ عدد السكان 23974 نسمة 0.451 كليو متر مربع

الهنداوية يبلغ عدد السكان 44385 نسمة 1.021 كليو متر مربع

الخمرة السرورية يبلغ عدد السكان 1757 نسمة 0.13 كليو متر مربع

حي الخمرة الثعالبة يبلغ عدد السكان 2730 نسمة 0.2 كليو متر مربع

الخمرة القرنية يبلغ عدد السكان 7980 نسمة 3.3 كليو متر مربع

القوزين يبلغ عدد السكان 3542 نسمة 0.8 كليو متر مربع

الحمدانية يبلغ عدد السكان 56 نسمة 0.14 كليو متر مربع

بريمان يبلغ عدد السكان 13058 نسمة 1.84 كليو متر مربع

قويزة يبلغ عدد السكان 20430 نسمة 1.19 كليو متر مربع

المنتزهات يبلغ عدد السكان 45381 نسمة 1.72 كليو متر مربع

الكيلو 11 يبلغ عدد السكان 17955 نسمة 0.53 كليو متر مربع

كيلو 14 الشمالي يبلغ عدد السكان 43708 نسمة 2.70 كليو متر مربع

كيلو 14 الجنوبي يبلغ عدد السكان 15820 نسمة 1.18 كليو متر مربع

حي كيلو 15 يبلغ عدد السكان 504 نسمة 0.15 كليو متر مربع

كيلو 16 يبلغ عدد السكان 2485 نسمة 0.22 كليو متر مربع

حي كيلو 18 الشمالي يبلغ عدد السكان 1750 نسمة 0.10 كليو متر مربع

كيلو 18 الجنوبي يبلغ عدد السكان 1694 نسمة 0.27 كليو متر مربع

الهوارنة يبلغ عدد السكان 1022 نسمة 0.12 كليو متر مربع

حي الكيلو 23 يبلغ عدد السكان 1253 نسمة 0.35 كليو متر مربع

المحاميد والفاو يبلغ عدد السكان 6426 نسمة 6.02 كليو متر مربع

الحذيفات يبلغ عدد السكان 847 نسمة 0.11 كليو متر مربع

خريطة الأحياء العشوائية بجدة

شغلت خريطة الأحياء العشوائية بجدة الكثير من المواطنين والمقيمين في المدينة. خاصة أن جدة تتميز بشهرة كبيرة وتعتبر من أهم المدن في المملكة ويقطنها العديد سواء من أبناء المملكة أو من أتو للعمل بداخلها. لتوافر مزيد من فرص العمل. وجاءت قرارة أمانة جدة بتحديد أسماء المناطق العشوائية التي سيتم إزالتها في جدة وعدد سكانها والمستهدف من تلك القرارات.

خريطة الهدد في جدة

أوضحت أمانة جدة الأسباب وراء تحديد خريطة الأحياة العشوائية بجدة. والتى تكمن في مجملها في تطوير المملكة وتحقيق رؤية 2030 وهى إعادة تنظيم تلك الأحياء والتخلص من الحالة العشوائية التى شهدتها. فضلاً عن تحسين مستوى معيشة المقيمين على تلك الأحياء. وتقديم الخدمات بصورة أكبر وتوفير الطرق المختلفة وتوسيعها. إضافة إلى التوسع في خدمات الكهرباء والإنترنت والبنية التحتية لجميع ما يحتاجه سكان مدينة جدة.