تونس تقرر تمديد تعليق صلاة الجمعة لمدة أسبوعين بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان أن القرارات التى أصدرها مجلس الوزراء تستند إلى توصيات اللّجنة العلميّة المحذّرة من سرعة انتشار عدوى فيروس "كورونا". وأضافت أن الإجراءات السابقة تم تطبيقها فى 13 يناير الماضي، وتتمثل فى تعليق صلاة الجمعة ومواصلة الصّلوات الخمس، مع وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائيّة المنصوص عليها فى بروتوكول حفظ الصحّة بالمعالم الدينيّة ، موضحة أن بروتوكول حفظ الصحّة بالمعالم الدينيّة ينص على إظهار شهادة التطعيم والوضوء بالبيت وإحضار السجّادة الخاص وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد.

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