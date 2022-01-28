وزير الدفاع الأمريكى: خطة لمنع سقوط الضحايا بين المدنيين

جدة - نرمين السيد - ووصف أوستن حماية المدنيين بأنها حيوية للنجاح العسكرى للولايات المتحدة و"واجب أخلاقي".
وقال أوستن فى مذكرة لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين إنه يريد أن تصل الخطة إلى مكتبه فى غضون 90 يوما، وأضاف أنه يجب أن يحدد الخطوات التى سيتخذها البنتاغون والموارد التى سيحتاجها لتنفيذ التوصيات من الدراسات السابقة للمشكلة.
وتصرف أوستن فى أعقاب موجة من الانتقادات الموجهة إلى البنتاغون لشن غارة جوية فى العاصمة الأفغانية كابل فى 29 أغسطس 2021، والتى وصفت فى البداية بأنها هجوم صحيح، على الرغم من مقتل 10 مدنيين، لكنها اعترفت لاحقا بأنها كانت خطأ بعدما تببن أن الشخص المستهدف لم يكن متشددا مسلحا، كما زعمت القيادة المركزية الأمريكية ومسؤولو البنتاغون لأول مرة.
وأمر أوستن أيضا بإنشاء "مركز امتياز لحماية المدنيين "لإضفاء الطابع المؤسسى على التحسينات فى هذا المجال.
وفى وقت سابق من يوم الخميس، أصدر مركز أبحاث ممول اتحاديا تقريرا قال فيه إن الجيش الأمريكى يتبع عملية معيبة وغير كافية لتقييم والتحقيق فى الأضرار والخسائر المدنية المشتبه بها الناجمة عن الضربات الجوية الأمريكية.
وأفاد تقرير "مؤسسة راند" بأن التقارير الداخلية للجيش عن الخسائر فى صفوف المدنيين قد تكون غير موثوقة وغير كاملة، كما أن الموظفين المكلفين بالعمل فى قضايا الضحايا المدنيين غالبا ما يكونون غير مدربين ومدعومين بشكل كاف.
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