تعرف على أول سجين أمريكى ينفذ فيه حكم الإعدام في 2022

جدة - نرمين السيد - تلقى رجل أمريكى من أصول إفريقية محكوم عليه بالإعدام لارتكابه جريمة قتل مزدوجة، حقنة قاتلة الخميس فى ولاية أوكلاهوما، ليصبح بذلك أول سجين تُنفّذ فيه عقوبة الإعدام فى العام 2022 فى الولايات المتحدة.





وكتب المدعى العام جون أوكونور فى بيان على فيسبوك أن الولاية الجنوبية "نفّذت إعدام دونالد غرانت دون أى تعقيدات صباح اليوم فى الساعة 10,16" (16,16 ت غ).

وتوفى الرجل الأربعينى بعد حقنه بثلاث مواد بسجن ماك أليستر.

وقيل مرات عدّة إن هذه المواد تسبّب مجتمعة معاناة كبيرة للمحكوم عليهم بالإعدام، الأمر الذى يمنعه الدستور الأميركي. وفى نهاية أكتوبر، عانى محكوم عليه بالإعدام من تشنّجات متكررة بعد تلقيه الحقنة الأولى.

ولكن لم يعانِ دونالد غرانت من ذلك الخميس، بحسب ما أفاد شهود على عملية الإعدام خلال مؤتمر صحافى قصير.

وفى العام 2001، سرق دونالد غرانت، الذى كان يبلغ من العمر 25 عامًا حينها، فندقًا من أجل تأمين مبلغ الكفالة اللازم لإخراج صديقته من السجن. وخلال العملية، أطلق النار على موظّفتين فى الفندق، فقُتلت الأولى على الفور وتابع بطعن الثانية حتى الموت، بحسب وثائق قضائية.

وفى العام 2005، حكمت عليه هيئة محلفين بالإعدام لارتكابه جريمة القتل المزدوجة.