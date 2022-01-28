تعرف على أول سجين أمريكى ينفذ فيه حكم الإعدام في 2022

وكتب المدعى العام جون أوكونور فى بيان على فيسبوك أن الولاية الجنوبية "نفّذت إعدام دونالد غرانت دون أى تعقيدات صباح اليوم فى الساعة 10,16" (16,16 ت غ).
وتوفى الرجل الأربعينى بعد حقنه بثلاث مواد بسجن ماك أليستر.
وقيل مرات عدّة إن هذه المواد تسبّب مجتمعة معاناة كبيرة للمحكوم عليهم بالإعدام، الأمر الذى يمنعه الدستور الأميركي. وفى نهاية أكتوبر، عانى محكوم عليه بالإعدام من تشنّجات متكررة بعد تلقيه الحقنة الأولى.
ولكن لم يعانِ دونالد غرانت من ذلك الخميس، بحسب ما أفاد شهود على عملية الإعدام خلال مؤتمر صحافى قصير.
وفى العام 2001، سرق دونالد غرانت، الذى كان يبلغ من العمر 25 عامًا حينها، فندقًا من أجل تأمين مبلغ الكفالة اللازم لإخراج صديقته من السجن. وخلال العملية، أطلق النار على موظّفتين فى الفندق، فقُتلت الأولى على الفور وتابع بطعن الثانية حتى الموت، بحسب وثائق قضائية.
وفى العام 2005، حكمت عليه هيئة محلفين بالإعدام لارتكابه جريمة القتل المزدوجة.
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