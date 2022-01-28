طريقة عمل باستا فلورا بالفواكة المشكلة الشهية مع مطبخ ثقفنى وأحلى الحلويات

الباستا فلورا حلوى دسمه ومحببه لدى كلًا من الكبير قبل الصغير، فطريقة عملها بسيطة وسهلة جدًا كما أنها مغذية لإحتوائها على البيض مما يعمل على خفض مستوى الكوليسترول في الدم وكذلك مفيد جدًا للعظام ورفع المناعة، وتتميز هذه الحلوى بمذاقها الممتاز الذي لا يوصف واليوم نقدم لكم خطوات بسيطة جدًا لعمل ألذ باستا فلورا.

المقادير المطلوبة لتحضير الباستا فلورا.

ومن أجل تحضير طبق الباستا فلورا فى المنزل كل ما عليك هو ان تسير على الخطوات التى سوف نعمل على شرحها وهى على النحو الاتى :-

نحضر مقدار كوبين من الطحين.

نقوم باحضار بيضتين .

مقدار 3/4 كوب من الزبدة.

طحن مقدار كوب من السكر.

مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق البيكينج بودر.

نوع من أنواع المربى المتاحة من المنزل.

وكذلك بعض الفانيليا لإعطاء رائحة ونكهة مميزة.

خطوات تحضير الباستا فلورا.