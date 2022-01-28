نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل باستا فلورا بالفواكة المشكلة الشهية مع مطبخ ثقفنى وأحلى الحلويات في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل باستا فلورا بالفواكة المشكلة الشهية مع مطبخ ثقفنى وأحلى الحلويات - ثقفني
الباستا فلورا حلوى دسمه ومحببه لدى كلًا من الكبير قبل الصغير، فطريقة عملها بسيطة وسهلة جدًا كما أنها مغذية لإحتوائها على البيض مما يعمل على خفض مستوى الكوليسترول في الدم وكذلك مفيد جدًا للعظام ورفع المناعة، وتتميز هذه الحلوى بمذاقها الممتاز الذي لا يوصف واليوم نقدم لكم خطوات بسيطة جدًا لعمل ألذ باستا فلورا.
المقادير المطلوبة لتحضير الباستا فلورا.
ومن أجل تحضير طبق الباستا فلورا فى المنزل كل ما عليك هو ان تسير على الخطوات التى سوف نعمل على شرحها وهى على النحو الاتى :-
- نحضر مقدار كوبين من الطحين.
- نقوم باحضار بيضتين .
- مقدار 3/4 كوب من الزبدة.
- طحن مقدار كوب من السكر.
- مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق البيكينج بودر.
- نوع من أنواع المربى المتاحة من المنزل.
- وكذلك بعض الفانيليا لإعطاء رائحة ونكهة مميزة.
خطوات تحضير الباستا فلورا.
- نقوم بإحضار إيناء يكون به عمق لإمكانية خفق المكونات نقوم بوضع الزبدة ونضع معها السكر ومن ثم نخفقهم خفقا جيدا حتى يصبح القوام كريمي.
- نضع البيض والفانيليا ونخفقهم معا ثم نسكبهم على الخليط ونخلطهم جيدًا حتى تمام التجانس.
- نقوم بإضافة الطحين مع البيكنج بودر ونخلط كل المكونات معًا جيدًا حتى نحصل على قوام متماسك للعجينة.
- نقوم بفرد العجينة 4/3 من مقدارها في صينية وفردها جيدا ومن ثم نقوم بوضع المربى المتاحة على العجين ونحضر مانبقى من العجين نقوم بأشكال على هيئة شرايط ومن ثم عمل أشكال مربعات على المربى.
- على الجانب الآخر يكون الفرن جاهز على درجة حرارة مقدارها 180 درجة مئوية ويتم ادخال الصينية في الفرن ونعرف انه تم نضجها من خلال تحولها إلى اللون الأصفر.
- بعد اخراجها من الفرن تترك لتبرد ثم تقطع إلى مربعات بشكل مميز وتصبح جاهزة تماما للأكل بأطيب مذاق.
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ