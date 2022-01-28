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عمر شويل - جدة طريقة إرسال رسالة على الواتس اب بدون تسجيل الرقم من أهم الطرق التي قد توصل إيها خبراء استخدام برامج وتطبيقات الويب والجوال والتي يمكن من خلاها للمستخدم إرسال أي رسالة من خلال برنامَج الواتس اب المثبت على الهاتف الجوال دون أن يتم تسجيل هذا الرَّقْم ضمن جها الاتصال على الهاتف ، وسوف يتم سرد وتوضيح أكثر من طريقة لذلك من خلال السطور التالية على موقع ثقفني بالتفصيل.

طريقة إرسال رسالة على الواتس اب بدون تسجيل الرقم

تطرقنا مسبقًا إلى توضيح كيف ارسل رسالة لنفسي في الواتساب ، والآن سوف يتم توضيح كيفية إرسال رسالة لرقم بدون ما يتم تخزينه على الجوال ؛ حيث يُوجد عدة طرق تم تجربتها بالفعل للتحقق من أنه يمكن من خلالها لأي مستخدم لتطبيق واتس اب إرسال رسالة عبر الواتساب لرقم غير مسجل بسهول وخلال خطوات سهلة جدًا وسريعة ، وتأتي تلك الطرق على النحو التالي:

استخدام رابط wa.me

هي أشهر وأسهل طرق إرسال رسالة عبر الواتس أب دون الحاجة إلى تسجيل الرَّقْم في قائمة الاتصالات على الهاتف الجوال، وذلك من خلال الخطوات التالية:

فتح متصفح الويب المستخدم على الجهاز.

كتابة الرابط التالي: https://wa.me/Number

أو نسخ ولصق الرابط في مكان عنوان الرابط الإلكتروني URL في المتصفح

يتم استبدال كلمة Number برقم جوال الشخص المُراد إرسال الرسالة إليه.

لا بُد من كتابة رَقْم الجوال كاملًا مع مفتاح الدولة.

سوف يفتح الواتس أب ويب على المتصفح.

يتم هنا تسجيل الدخول بحساب الواتس اب المراد إرسال الرسالة من خلاله.

استخدام برنامج الاتصال على الجوال

هو برنامَج إجراء الاتصال والمكالمات ومكون الأرقام الأساسي الموجود على جميع الهواتف الجوالة ويمكن إرسال رسالة على الواتساب من خلاله بدون تسجيل الرَّقْم كما يلي:

حتى يتم استخدام هذه الطريقة لا بُد من محاولة الاتصال على هذا الرَّقْم أولًا من خلال الهاتف.

إعداد الرَّقْم من أجل الاتصال، ثم النقر عليه من سجل المكالمات.

سوف تظهر بعض الخيارات، ومنها إرسال رسالة إلى الرَّقْم عبر الواتس.

يتم النقر على علامة واتساب وهنا سوف يفتح تطبيق الواتس اب ويتمكن المستخدم هنا من كتابة الرسالة وإرسالها.

استخدام تطبيق كليك تو شات

يُمكن أيضًا الاعتماد على أحد تطبيقات الجوال المتوفرة على متجر جوجل بلاي لإرسال رسالة واتس اب لأي رقم بدون تسجيل هذا الرَّقْم على الجوال. مثل تطبيق Click to chat ، وبعد التثبيت ؛ يتم فتح التطبيق وإدخال رَقْم الهاتف الجوال المُراد إرسال الرسالة إليه ، والرسالة المُراد إرسالها ثم النقر على Open. وبذلك سوف تصل الرسالة إلى هذا الرَّقْم خلال لحظات قليلة.