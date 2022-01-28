نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الموسم الفخمة.. تويوتا راش 2022 في السعودية بشكلها الجديد بتصميم عصرى ومواصفات واسعار جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قنبلة الموسم الفخمة.. تويوتا راش 2022 في السعودية ، كشفت لنا شركة تويوتا عن واحدة من أفضل وأحدث سياراتها سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية، ٍوعي السيارة ذات الدفع الخلفي عالي التقنيات بالإضافة إلى أبعادها الكبيرة جداً من حيث التصميم الداخلي والخارجي للسيارة، كما أنها من صنع علامة تجارية رائدة في مجال صناعة السيارة وتكون سيارة منافسة لسيارات الدفع الرباعي، فهي أيضاً تكون سيارة رياضية عملية متعددة المواصفات، وسوف نستعرض لكم أفضل انواع وإمكانيات سيارة تويتا راش 2022.

قنبلة الموسم الفخمة.. تويوتا راش 2022 في السعودية

تمتلك السيارة مجموعة مميزة من المواصفات والمزايا الذي يكون صعب إيجادها بأي سيارة أخرى، حيث أن الشركة عند صناعتها لتلك المركبة كانت حريصة جداً بأن تجمع ما بين الطابع الديناميكي والتصميم الأنيق وهذا ما يبحث عنه الكثير من المستهلكين وعشاق السيارات.

وتعتبر واحدة من السيارات صغيرة الحج متنوعة الاستخدامات وقد تم تقديمها لأول مرة في شهر مايو 2019 وتكون متوفرة بخمس أو سبع مقاعد ولمساحتها الواسعة المريحة تكون السيارة الأفضل والأهم عند الجميع.

مواصفات سيارة تويوتا راش 2022

تأتي السيارة وحامله معها مجموعة هائلة من المواصفات والمميزات الصعب الحصول عليها بأي سيارة منافسة أخرى ومن أهم ما تتمتع به من مواصفات الآتي:

تتميز السيارة بوجود محرك تبلغ سعته 1.5 لتر بقوة 103 حصان.

قوة عزوم ودوران السيارة 136 نيوتن متر.

السيارة تكون مزودة بتصميم خارجي أكثر من رائع يجمع بين التصميم الديناميكي ويعرف باسم تصميم ايروديناميكي.

كما أن سيارة تويوتا راش تأتي بشبكة مطاطية بالأمام مطلية بالكروم العالي الجودة.

تأتي بشبكة مطاطية بالأمام مطلية بالكروم العالي الجودة. مزودة بعجلات مصنوعة من الألمونيوم ومطلية باللون الأسود بقياس 17 بوصة.

محرك السيارة مزود باقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

تعمل بنظام الدفع الخلفي للعجلات.

تتمتع السيارة عن غيرها بواجهة أمامية وشبكة رادياتير مصنوعة من مادة الكروم يوسطها شعار شركة تويوتا.

كما أنها تتميز بمساحة من الداخل كبيرة تتسع لـ 7 أفراد لذا يتم تصنيفها من ضمن السيارات العائلية.

بها مصابيح أمامية ذات حجم كبير وضخم تحتوي على مصابيح أمامية لجهاز الاسقاط.

تحتوي على مصابيح يتم التحكم بها بالكهرباء مع إشارات انعطاف.

سعر سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية

لم يتم الإعلان حتى الآن عن سعر السيارة في المملكة السعودية ومن المتوقع أن يبدأ سعر السيارة من 76.820 ريال سعودي.