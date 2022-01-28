بايدن: ندرس إمكانية تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان للبيت الأبيض فى أعقاب الاتصال بين الرئيسين، أن بايدن "أشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا فى العام الماضى أكثر من نصف مليار دولار مساعدات تنموية وإنسانية، والآن تدرس إمكانية تقديم مساعدة اقتصادية إضافية فى ظروف الضغط جراء زيادة روسيا قدراتها العسكرية".

وأكد بايدن لزيلينسكى استعداد واشنطن وحلفائها "للرد بحزم" على أى تصعيد حول أوكرانيا، وأن السفارة الأمريكية فى كييف لا تزال مفتوحة على الرغم من مغادرة بعض العاملين فيها وأفراد عائلاتهم.

من جهته، كتب زيلينسكى على "تويتر" أنه بحث مع الرئيس الأمريكى "الجهود الدبلوماسية الأخيرة لوقف التصعيد واتفقنا على الخطوات المشتركة فى المستقبل".

وأضاف زيلينسكى أنه قدم الشكر لبايدن على المساعدات العسكرية المستمرة، وناقش معه إمكانية تقديم واشنطن الدعم المالى لأوكرانيا.

يذكر أن واشنطن وكييف تتهمان روسيا بالتحضير لـ"هجوم عسكري" على أوكرانيا، الأمر الذى نفته موسكو مرارا، ورفضت الاتهامات الغربية والأوكرانية بذلك.