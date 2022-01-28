نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443 لغير المستحقين من أداء استحقاق الدعم في المقال التالي
قام الكثير من السعوديين بالبحث عن طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور وخاصة بعد تقديم كثير من الأسر السابقة وحصولهم على الدفعة الأولى من الضمان وسوف يحصلون على مثل هذه الدفعة في كل شهر وسوف نتعرف على طريقة التقديم على الضمان من خلال هذا المقال.
طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور
قامت المملكة العربية السعودية بتوفير الدعم لأبنائها عن طريق نظام الضمان الاجتماعي المطور وقامت كثير من الاسر السعودية بالبحث عن كيفية التقديم في النظام وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية :
- الدخول على موقع الرسمي الخاص بوازرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يسجل المواطن رقم الهوية الخاص به.
- يقوم المتقدم بكتابة رقم الهاتف الخاص به.
- يكتب بعد ذلك كلمة المرور الخاصة به ويقوم بتأكيدها.
- يكتب رمز التحقق الموجود لديه على الشاشة.
- يجب عليه أن يقوم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام الموجودة أمامه.
- يضغط على تسجيل.
- في الحال سوف يتم إرسال رسالة له على الهاتف مكتوب به رقم التوثيق.
- يقوم بكتابة هذا الرقم في الخانة المخصص لها.
- يضغط بعد ذلك على توثيق التسجيل وبذلك استطاع المواطن أن يسجل بكل سهولة في الضمان الاجتماعي المطور.
الشروط اللازمة للحصول على الضمان
بعد أن تعرفنا على طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، نقوم الآن بتوضيح الشروط اللازمة لكي نحصل على الضمان الذي أقرته وزارة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حيث جعلت له عدة شروط يجب أن تتوافق مع المستحقين لهذا الضمان وهذه الشروط هي:
- أن يكون المواطن سعودي الجنسية وأن يقيم في السعودية بصفة دائمة.
- يكون للمطلقات والارامل السعوديات وغير السعوديات المتزوجين من زوج سعودي.
- المطلقات والأرامل السعوديات المتزوجين من غير السعودي.
- المطلقات والأرامل الغير سعوديات ولكن يوجد لها أيتام سعوديين.
- أصحاب الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة.
- يصرف أيضا للأرامل والايتام المقيمين في السعودية بصفة دائمة.
- يجب على القادرين في الاسر السعودية التي سجلت في الضمان الاجتماعي المطور الانتظام ببرنامج التدريب والتوظيف للحصول على وظيفة أو مهنة بعد انتهاء مدة التدريب.
- يمكن لأحد أفراد الأسر المسجلة في نظام الاجتماعي المطور يدرس خارج السعودية لا يؤثر ذلك على صلاحية التسجيل.
- يجب أن تكون الأسر المسجلة لا تمتلك أي ممتلكات.
- تكون هذه الاسر الراغبة في الحصول على الدعم لا يوجد لها أي دخل أو يكونوا أصحاب دخل منخفض.
- لا يحصل على هذا الضمان من تنطبق عليهم الشروط ويعيشون في أماكن الايواء والسجون.
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