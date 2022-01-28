طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443 لغير المستحقين من أداء استحقاق الدعم

قام الكثير من السعوديين بالبحث عن طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور وخاصة بعد تقديم كثير من الأسر السابقة وحصولهم على الدفعة الأولى من الضمان وسوف يحصلون على مثل هذه الدفعة في كل شهر وسوف نتعرف على طريقة التقديم على الضمان من خلال هذا المقال.

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور

قامت المملكة العربية السعودية بتوفير الدعم لأبنائها عن طريق نظام الضمان الاجتماعي المطور وقامت كثير من الاسر السعودية بالبحث عن كيفية التقديم في النظام وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية :

الدخول على موقع الرسمي الخاص بوازرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يسجل المواطن رقم الهوية الخاص به.

يقوم المتقدم بكتابة رقم الهاتف الخاص به.

يكتب بعد ذلك كلمة المرور الخاصة به ويقوم بتأكيدها.

يكتب رمز التحقق الموجود لديه على الشاشة.

يجب عليه أن يقوم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام الموجودة أمامه.

يضغط على تسجيل.

في الحال سوف يتم إرسال رسالة له على الهاتف مكتوب به رقم التوثيق.

يقوم بكتابة هذا الرقم في الخانة المخصص لها.

يضغط بعد ذلك على توثيق التسجيل وبذلك استطاع المواطن أن يسجل بكل سهولة في الضمان الاجتماعي المطور.

الشروط اللازمة للحصول على الضمان

بعد أن تعرفنا على طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، نقوم الآن بتوضيح الشروط اللازمة لكي نحصل على الضمان الذي أقرته وزارة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حيث جعلت له عدة شروط يجب أن تتوافق مع المستحقين لهذا الضمان وهذه الشروط هي: