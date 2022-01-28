شروط الحصول على الدعم السكني وخطوات التسجيل 1443

تعد الدعم السكني من أهم الخدمات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لخدمة أكبر عدد من المواطنين السعوديين الذين لا يتوفر لديهم مسكن للعيش به وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ولذلك يتساءل عدد كبير من المواطنين السعوديين عن شروط التقديم في دعم سكني المقدم من وزارة الإسكان السعودية وموعد نزول الدعم السكني، وفي ظل الرؤية المستقبلية 2030 التي تستهدفها الحكومة السعودية في تحسين كافة الأوضاع داخل المملكة العربية السعودية لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين وفي ظل الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية كان الدعم السكني من أهم هذه الخدمات.

شروط التقديم على الدعم السكني السعودي 1443

تسعى وزارة الإسكان السعودية على تقديم كافة وسائل الدعم و الخدمات السكنية التي تساهم في مساعدة المواطن السعودي الذين لا يملكون مسكن مناسب للعيش، ولهذا وضعت وزارة الإسكان السعودية مجموعة من الشروط والضوابط لكي تستطيع مساعدة أكثر الأسر احتياجًا الشروط هي:

يقدم الدعم السكني للمواطنين السعوديين.

يشترط أن يكون المواطن المتقدم مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

كما يشترط أن يكون المتقدم على الدعم السكني صاحب أسرة ويعول.

لابد أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام.

يشترط أن يكون المتقدم لا يكون قد حصل على الدعم السكني قبل ذلك.

أن لا يكون لدى المتقدم مسكن مسجل باسمه وعدم امتلاكه لمسكن للعيش به.

كما يشترط للمطلقة و الأرملة أن يكون تجاوز عمر وفاة زوجها و طلقها 5 سنوات.

خطوات التسجيل في الدعم السكني

لكي تستطيع الحصول على الدعم السكني لابد من التقديم إلكترونيا من خلال موقع الدعم السكني التابع لوزارة الإسكان السعودية، خطوات التسجيل هي: