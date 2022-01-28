التحالف: لم يتم استهداف سجن بصعدة وسنقدم كافة الحقائق للفريق المشترك

جدة - نرمين السيد - أكد تحالف دعم الشرعية فى اليمن، الجمعة، أنه لم يتم استهداف سجن بصعدة وأنه سيقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك، لافتا إلى أن ما نشرته الميليشيا الحوثية الإرهابية محاولة لتضليل الرأى العام عن النشاط الحقيقى للموقع، مشددا على أن قيادة القوات المشتركة تطبق أعلى معايير الاستهداف.





وصرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن " العميد الركن تركى المالكى بأنه وإلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتاريخ (٢٢ يناير ٢٠٢٢م) بشأن ادعاء المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة، وماتم الإعلان عنه من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث بتاريخ (٢٧ يناير ٢٠٢٢م) والمتضمن مباشرة إجراءات التحقيق وجمع كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالموضوع فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمتعلقة بإدعاء الميليشيا الحوثية استهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة.

وأوضح العميد المالكى بأن هناك (٤) مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف لدى قيادة القوات المشتركة للتحالف كسجون بمدينة (صعدة) ويتم استخدامها من قبل المليشيا الحوثيةالإرهابية، وأن أقرب سجن يقع على مسافة (١،٨) كلم من الموقع محل الادعاء ، كما أن الموقع المستهدف "معسكر الأمن الخاص " بصعده وهو هدف عسكرى مشروع بطبيعته واستخدامه العسكرى من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية وكذلك دعمه للمجهود العسكرى بالعمليات العدائية وانطلاق الهجمات العابرة للحدود لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف العميد المالكى بأن ماتم الإعلان عنه ونشره من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية بوسائل الاعلام التابعة لها محاولة لتضليل الرأى العام عن النشاط الحقيقى للموقع، ومحاولة لكسب تعاطف المنظمات الأممية والمنظمات الغير حكومية الدولية.

وبيّن العميد المالكى بأنه يجرى الترتيب لدعوة مكتب تنسيق الشؤون الانسانية باليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف لإطلاعهم على حقيقة نشاط الموقع العسكرى محل الادعاء ومناقشة الرواية الحوثية المضللة، وطلب تبادل المعلومات المتوفرة لديهم بحسب البيانات الصادرة من بعض المنظمات بزيارة الموقع محل الادعاء، حيث أنه لم يتم إخطار التحالف أو تلقيه أى طلب بإدراجه على قوائم عدم الاستهداف من أى منظمة أممية أو منظمة غير حكومية دولية ولم يثبت للتحالف وجود أى علامات للتمميز بحسب نصوص وأحكام القانون الدولى الإنساني.

وأكد العميد المالكى على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق أعلى معايير الاستهداف وأفضل الممارسات الدولية بآلية الاستهداف وقواعد الاشتباك، وفى حال وجود أى ادعاء فإنه يتم النظر إليه وأخذه على محمل الجد وفق الآلية الداخلية بقيادة القوات المشتركة للتحالف وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية، مشدداً على أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة فى حال تم استخدام المدنيين كدروع بشرية بمواقعها العسكرية أو مخالفة أحكام القانون الدولى الإنسانى والمتعلقه بمراكز الاحتجاز الوارده بالماده (٢٣) من اتفاقية جنيف الثالثة، والفقرة (٢ج) من المادة (٥) بالبروتوكول الإضافى الثانى من اتفاقية جنيف.