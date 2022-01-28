طريقة تحضير الأرز المدخن بقطع الدجاج والخضروات مثل المطاعم

يعتبر توافر الأرز من الأطباق الأساسية حول العالم التي لا غنى عنها يومياً خاصة في الدول العربية وعادةً ما يتم تحضير الأرز بالشكل التقليدي بجانب الخضروات أو اللحوم الأرز الأبيض ولكن يوجد الكثير من الطرق المختلفة لتحضير أطباق الارز ومكونات إضافية بسيطة وتبدو في الواقع أكثر شهية من أطباق الأرز التقليدية من أمثلة أطباق الأرز المدخن حيث يتم تحضيره بطريقة مختلفة عن طريق إضافة الخضروات أو اللحوم بشكل أساسي وتتمتع هذه الوجبة بمذاق لا يقاوم يعشقه الكبار والصغار ويقبلون على تناوله في المطاعم حيث تنتشر تلك الوجبة في المطاعم بشكل كبير ولا تحتاج إلى وقت طويل لتجهيزها لذلك نقدم لكم طريقة تحضير الأرز المدخن بالدجاج والخضروات عبر هذا المقال.

طريقة تحضير الأرز المدخن بالدجاج والخضروات

مقادير التحضير:

قطعتين من صدور الدجاج المقطع.

اثنين ثمرة من الفلفل الرومي الألوان.

أربع ملاعق كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة فلفل أسود.

بهارات.

رشة كاري.

نصف كوب من حبوب البازلاء.

جزرة مقطعة.

كوبان من الأرز.

ملح.

بصلة مقطعة إلي شرائح.

طريقة التحضير: