نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الأرز المدخن بقطع الدجاج والخضروات مثل المطاعم في المقال التالي
يعتبر توافر الأرز من الأطباق الأساسية حول العالم التي لا غنى عنها يومياً خاصة في الدول العربية وعادةً ما يتم تحضير الأرز بالشكل التقليدي بجانب الخضروات أو اللحوم الأرز الأبيض ولكن يوجد الكثير من الطرق المختلفة لتحضير أطباق الارز ومكونات إضافية بسيطة وتبدو في الواقع أكثر شهية من أطباق الأرز التقليدية من أمثلة أطباق الأرز المدخن حيث يتم تحضيره بطريقة مختلفة عن طريق إضافة الخضروات أو اللحوم بشكل أساسي وتتمتع هذه الوجبة بمذاق لا يقاوم يعشقه الكبار والصغار ويقبلون على تناوله في المطاعم حيث تنتشر تلك الوجبة في المطاعم بشكل كبير ولا تحتاج إلى وقت طويل لتجهيزها لذلك نقدم لكم طريقة تحضير الأرز المدخن بالدجاج والخضروات عبر هذا المقال.
طريقة تحضير الأرز المدخن بالدجاج والخضروات
مقادير التحضير:
- قطعتين من صدور الدجاج المقطع.
- اثنين ثمرة من الفلفل الرومي الألوان.
- أربع ملاعق كبيرة زيت نباتي.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة فلفل أسود.
- بهارات.
- رشة كاري.
- نصف كوب من حبوب البازلاء.
- جزرة مقطعة.
- كوبان من الأرز.
- ملح.
- بصلة مقطعة إلي شرائح.
طريقة التحضير:
- في الخطوة الأولى نقوم بغسل الأرز على الطريقة المعتادة عند تحضير الأرز ونقعه في الماء ونتركه جانباً حتى الإنتهاء من تحضير باقي المكونات.
- نقوم بتقطيع صدور الدجاج إلى قطع صغيرة بالإضافة إلى الخضروات في طبق آخر ونتركه جانباً.
- تحضير مقلاة واسعة على نار هادئة ووضع فيها الزيت النباتي ثم إضافة شرائح البصل وتقلب حتى يذبل بعد عدة دقائق نقوم بإضافة قطع الدجاج.
- يتم تقليب الدجاج على نار هادئة مع إضافة التوابل والكاري والملح وغيره ثم يضاف الخضروات والفلفل الألوان بعد تقطيعه إلى قطع صغيرة ثم نقوم بتغطية المكونات حتى النضج.
- نقوم بوضع الأرز على المكونات على نار هادئة حتى ينضج حيث نقوم بوضع القليل من الماء فوق الأرز ونترك المكونات حتى تمام النضج وبعد ذلك نقوم بوضع الأرز فى أطباق التقديم.
- إذا كنت ترغب في تحضير أرز مدخن على نكهات المطاعم لا بد من وضع قطعة من الفحم مغلفة حتى يأخذ نكهات شهية.
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