نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حساب مبلغ الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd الحاسبة الجديدة وموعد صرف الدفعة الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل المستفيدين خلال تلك الفترة عن طريقة حساب مبالغ الاستحقاق فى الضمان الاجتماعي الجديد المطور وذلك وفقاً للحاسبة الجديدة التي قد أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فمع حدوث بعض التطورات فى الضمان الاجتماعي قد طرأ التغير أيضاً على المبالغ المستفادة وطرق حسابتها، ولذلك سنوضح لكم طريقة احتساب مبالغ الاستحقاق فىالضمان الاجتماعي المطور 1443 للمستفيدين، بالاضافة لشروط الحصول عليه وطريقة التقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور.

طريقة حساب مبالغ الضمان الاجتماعي المطور 1443

أجابت وزارة الموارد ابشرية عن هذا السؤال وبشكل توضيحى، فقد أعلنت عن طريقة احتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين من الأسر والأفراد وذلك على نحو التالي:

يتم جمع قيمة الدخل لكل أفراد الأسرة العاملين، ومن ثم يتم قسمته على اثنين، موضحاً أن الوزارة تعتمد على نصف الراتب الشهري فقط.

ويتم مقارنة المبلغ بعد قسمته مع الحد الأدني المعلن عنه من الوزارة، وفى حالة تجاوز الحد الادني لم يحصل المواطن على الدعم، موضحاً أن الحد الادني المشار إليه هو 1100 ريال لعائل الأسرة، و550 ريال لأفراد الأسرة.

مثال على طريقة حساب قيمة استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور

إذا كان المتقدم لدية معاش تقاعدي بقيمة 4000 ريال ولديه ثلاثة أبناء، فيتم احتساب قيمة نصف المعاش ليكون 2000 ريال فقط.

فحساب قيمة الضمان الاجتماعي يكون كتالي 1100 لرب الأسرة ولكل فرد منها 550 ريال وذلك لثلاثة أبناء والزوجة ليصبح الناتج 1100 +550+550+550+550 ليكون الناتج 3300 ريال

فذلك هو قيمة الاستحقاق الخاص بتلك الأسرة بعد حساب قيمة الاستحقاق ومقرنته بالحد الأدني للراتب، وستصل رسالة لرب الأسرة على هاتفه الخاص توضح قبوله فى معاش الضمان الاجتماعي المطور وموعد إيداع المبلغ المستحق فى حسابه الخاص.

شروط صرف الضمان الاجتماعي المطور