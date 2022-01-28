قيس سعيد: 82% من التونسيين يفضلون النظام الرئاسى

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أمس الخميس، أن 82% من مواطنى تونس يفضلون النظام الرئاسى على البرلمانى، وذلك استنادًا إلى أول النتائج التى كشفها الاستشارة الوطنية الإلكترونية.





وكان الرئيس قيس سعيد أطلق استشارة وطنية إلكترونية حول الإصلاحات السياسية والقضائية والاقتصادية، تمهيدًا لاستفتاء شعبى فى يوليو المقبل، حيث تشمل الاصلاحات بالأساس نظام الحكم، والقانون الانتخابى، ونظام الاقتراع، إلى جانب الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والتحول الرقمى. وحسبما نقلت وسائل إعلام تونسية، قال سعيد فى مجلس الوزراء: "التوجهات بدأت تبرز من خلال عدد من الأسئلة التى ستعتمد فى المرحلة الثانية عند التأليف بين مختلف الاتجاهات". وكشفت الاستشارة الوطنية عن أن 82% من التونسيين يفضلون النظام الرئاسى عن النظام البرلمانى، و81% يفضلون الاقتراع على الأفراد عكس الاقتراع الحالى على القوائم الانتخابية، كما أن 92% منهم يؤيدون سحب الثقة من النواب و89% لا يثقون فى القضاء.

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