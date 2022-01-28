نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية تسجيل دخول 1443 – 2022 والتعرف على الخدمات الإلكترونية المتاحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد نظام فارس للخدمة الذاتية من أشهر الأنظمة في السعودية حتي عام 1443 – 2022 وهو جزء من وزارة التربية والتعليم، والجدير بالذكر أيضا أنه من خلال موقع نظام فارس الجديد 2022 يمكنك الوصول إلى ثروة من الخدمات الإلكترونية سواء كنت مدرساأو مديري داخل وزارة التعليم حيث يدعم النظام كل الموظفين في جميع المؤسسات التعليمية.

من خلال متابعتنا لعمليات البحث وجدنا أن البحث عن رابط تسجيل الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية في المملكة يزداد بشكل كبير في هذه الأيام وذلك للبحث عن الترقيات والرواتب والوصول إلى الخدمات عبر جميع التخصصات، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني جميع تفاصيل نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية تسجيل دخول 1443 – 2022

نعرض لكن في هذه الفقر رابط تسجيل الدخول للخدمة الذاتية للجميع حتى يتمكن جميع المعلمين والمعلمات من التسجيل والحصول على حقوق الوصول لجميع الخدمات الإلكترونية، لذلك يرجى اتباع الخطوات أدناه:

أنقر فوق هذا الرابط الرسمي sshr.moe.gov.sa لزيارة موقع نظام فارس الخدمة الذاتية. يجب عليك كتابة جميع البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، كما يجب الضغط فوق أيقونة تأكد من أنك لست روبوت. أنقر فوق كلمة أيقونة “تسجيل الدخول” ستظهر لك الواجهة الرئيسية لبوابة نظام فارس وسوف تجد جميع الخدمات التي يمكنك الاستفادة منها من خلال هذا الموقع. حدد الخدمة التي تريد الاستفادة منها ثم أكمل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

مزايا نظام فارس الخدمة الذاتية 2022

نظام فارس للخدمة الذاتية يعتبر من أهم الأنظمة الإلكترونية التي يمكن استخدامه من قبل جميع الإداريين والمعلمين التابعين لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث يشتمل نظام فارس على العديد من الميزات منها:

يمكن لجميع المعلمين متابعة وعرض جميع بياناتهم الشخصية. نظام فارس هو موقع مجاني الاستخدام يمكنك الوصول إليه عبر الإنترنت من هاتفك أو جهاز الحاسوب الخاص بك بسهولة من خلال هذا الرابط sshr.moe.gov.sa. رابط نظام فارس الجديد يحتوي على كل ما يخص المعلمين في المملكة مثل متابعة الأجور والترقيات البدلات والمكافآت والعروض الترويجية الشهرية، وكذلك معرفة إجمالي رصيد الإجازة وأيام الإجازة المتبقية. يمكن للمدرسين التقدم بطلب للحصول على إجازة من خلال هذا النظام دون الحاجة لأتباع النظام القديم التقليدي المعقد أو إلى الذهاب إلى المدير المباشر.

خدمات نظام فارس المتاحة للموظف

يوفر نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد العديد من الخدمات للمعلمين مما يحررهم من النظام التقليدي القديم والمعقد ويجعلهم يقوموا بتقديم كافة الخدمات بطريقة إلكترونية سريعة وسهلة، ويتضمين الخدمات التالية: